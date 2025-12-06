پخش زنده
فراخوان مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶ برای دریافت اثر موثر دانشمندان زیر ۴۰ سال منتشر شد. نهادها یا شخصیتهای علمی تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی۱۴۰۴ ) فرصت دارند اثرهای مورد نظر را نامزد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدال دانشمند جوان از برنامههای بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) است که با وقف جایزه نقدی برگزیدگان ادوار جایزه مصطفی (ص) در سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵؛ اوگور شاهین، امید فرخزاد و وهاب میررکنی پایه گذاری و نخستین آئین اعطای آن در شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد؛ بنابراین این مدال با یک لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۰ هزار دلار برای هر کدام از حوزهها همراه است.
شرایط معرفی آثار نامزد مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶
مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶، به اثرهای تأثیرگذار در حوزههای علوم و فناوری پزشکی و زیستی، علوم مهندسی و پایه، علوم رایانه اعطا خواهد شد و دانشمندان جوان کشورهای اسلامی، میتوانند نامزد دریافت این مدال شوند.
لازم است نامزد دریافت مدال دانشمند جوان در پایان سال اعطای این مدال، کمتر از ۴۰ سال داشته باشد. این بدان معنی است که نامزدهای دریافت مدال دانشمند جوان ۲۰۲۶، متولد سال ۱۹۸۷ و بعد از آن باشند.
صاحب اثرهای علمی میبایست توسط شخص ثالث علمی و فناوری شامل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، انجمنها و مراکز علمی و فناوری برجسته، فرهنگستانهای علوم و یا پارکهای علم و فناوری معرفی شوند.
مراکز علمی و تحقیقاتی یاد شده تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴) فرصت دارند نامزدهای مورد نظر را به دبیرخانه مدال دانشمند جوان معرفی کنند. آئین اعطای مدال دانشمند جوان نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.
مدال دانشمند جوان پیشران جهشهای علمی و فناوری دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها است. این مدال بهعنوان نماد شایستگی و برتری علمی نسل جوان و نخبه بنیان نهاده شدهاست.