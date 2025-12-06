پخش زنده
ورزشکار با استعداد آذربایجان شرقی در مسابقات ترایاتلون آسیا مدال طلایی بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صدرا ابراهیمی عضو تیم ملی ترایاتلون ایران، امروز در مسابقات ترایاتلون قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر جده برگزار شد، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند و نام خود را در تاریخ این رشته ثبت کند.
در ادامه این رقابتها، سایر ملیپوشان کشور نیز نمایش درخشانی داشتند و پارسا رسولی موفق به کسب مدال نقره و برنا نقیه به مدال برنز دست یافت تا کارنامه تیم ملی ایران با سه مدال ارزشمند کامل شود.
سهگانه (ترایاتلون) یک ورزش ترکیبی است که شرکتکنندگان در آن با انجام سه ورزش شنا، دوچرخه سواری و دویدن در پنج مرحله پی درپی در مسافتها و محیطهای مختلف با یکدیگر رقابت میکنند.