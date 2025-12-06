پخش زنده
در راستای ترویج فرهنگ بهینهسازی مصرف برق و ارتقای سطح آگاهی دانشآموزان و فرهنگیان، تفاهمنامهای مشترک میان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و ادارهکل آموزش و پرورش استان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛طی مراسمی و با حضور مهندس طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش تفاهم نامه مشترکی میان شرکت توزیع و اداره کل آموزش و پرورش در راستای اجرای طرح ملی سبا بهعنوان گامی بنیادین در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در میان خانوادهها به ویژه کودکان منعقد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تأکید بر نقش مهم فرهنگسازی در مدیریت مصرف انرژی، در این مراسم عنوان کرد:طرح سبا با محوریت آموزش خانوادهها، مادران و دانشآموزان برای اصلاح عادات مصرفی در سراسر کشور در حال اجرا و توسعه است و آموزش و پرورش بهعنوان یک نهاد فرهنگی، نقش کلیدی در انتقال مفاهیم مدیریت مصرف به نسل آینده دارد و این همکاری میتواند منجر به شکلگیری الگوی مصرف بهینه در سطح جامعه شود.
شایان ذکر است طرح ملی سبا» سفیران بهینهسازی انرژی» با هدف تربیت سفیران انرژی برای ترویج مصرف بهینه به عنوان گامی مهم در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف و توسعه آموزشهای تخصصی در جامعه پاییز امسال افتتاح گردیده و در سراسر کشور در حال اجرا میباشد.