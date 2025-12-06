فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه گستره فرماندهی دریایی ایران به اقیانوس‌ها رسیده است، گفت: امروز در جهان حضور داریم و در عرصه دیپلماسی دفاعی حرف برای گفتن داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار شهرام ایرانی، روز شنبه در آیین گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد، با اشاره به این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی که "نیروی دریایی به‌عنوان نیروی حیاتی و تعیین‌کننده است"، افزود: این مدال ارزشمند، نتیجه خون پاک شهدا و مجاهدت‌های تاریخی این نیروست، از هفتم آذر گرفته تا جنگ ۳۳ روزه و ۱۲ روزه و بالاتر از این تقدیر، مدالی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: نیروی دریایی کشورمان در طی ۴۵ سال گذشته با تلاش شبانه‌روزی، ریل‌گذاری‌های مهمی در مسیر قدرت دریایی کشور ایجاد کرده است که در نوع خود بی‌بدیل است.

وی با اشاره به دستاورد‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱، نیروی دریایی به عنوان نیروی جامع معرفی شد و با عملیات غرورآفرین ناوگروه ۸۶ و حضور موفق در آب‌های آزاد، توانست جایگاه برتر نیرو‌های مسلح را در سال ۱۴۰۳ تثبیت کند.

دریادار ایرانی: گستره فرماندهی دریایی ارتش به آب‌های دوردست و اقیانوس‌ها رسیده است.

وی با اشاره به نقش بازو‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، تصریح کرد: این دو بازوی قدرتمند در کنار فرماندهان، نقش بزرگی در اقتدار امروز نیروی دریایی داشته‌اند، امروز در جهان حضور داریم و در عرصه دیپلماسی دفاعی حرف برای گفتن داریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین از ثبت نهم آذر به عنوان روز جزایر سه‌گانه به نام نیروی دریایی خبر داد و گفت: این موضوع پس از ۲ سال تلاش به تصویب رسید و نقطه عطفی در هویت دریایی کشور است.

دریادار ایرانی اظهار کرد: از حفاظت تنگه هرمز تا شمال خلیج فارس و اکنون انتقال صیانت دریایی به آب‌های دوردست و اقیانوسی، همه به برکت خون شهدا و توان داخلی است. امروز در رزمایش‌ها و مأموریت‌های بین‌المللی حضور مؤثر و قدرتمند داریم.

وی با اشاره به مأموریت‌های اخیر در شرایط جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات دشمن، گفت: به رغم فشار‌ها و تهدیدها، تمامی عملیات با موفقیت کامل انجام شد و همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس ایستاده‌ایم، امروز نیز امنیت کشور پایدار است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر نقش دانشگاه علوم دریایی نوشهر در تربیت نیرو‌های حرفه‌ای و متعهد گفت: این دانشگاه با ۴۵ سال قدمت، امروز به جایگاه بین‌المللی رسیده و نمونه‌ای از ابراز محبت و ظرفیت علمی و عملی دانشگاه به نیرو‌های عملیاتی دریا است.

دریادار ایرانی، در پایان خطاب به دانشجویان گفت: بار سنگینی بر دوش شماست. آینده نیروی دریایی با شما رقم می‌خورد و امیدوارم با دعای خیر فرماندهان، مسیر پیش رو پرفروغ‌تر از گذشته باشد.