به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موبایل درحوزه استحفاظی شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ فخرآباد قرار گرفت.

او افزود: ماموران با اقدامات پلیسی یک سارق موبایل را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم چند دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد، گفت: سارق در بازجویی اولیه به ۷۰ فقره موبایل قاپی اقرار و با راهنمایی متهم، ۳ نفر مالخر دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.