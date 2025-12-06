‌مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از آغاز ثبت نام سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز رحیم زاده ۱۵ آذر گفت: جشنواره امتنان با هدف تجلیل از کارگران، گروه‌های کاری و واحد‌های نمونه در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری و در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار می‌شود. بر این اساس کارگران، گروه‌های کار نخبه و واحد‌های نمونه می‌توانند برای شرکت در جشنواره از ۱۷ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه emtenan.mcls.gov.ir و ورود اطلاعات و مستندات مربوطه نسبت به ثبت‌نام در جشنواره اقدام کنند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه ریزی و اجرا می‌شود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا می‌شود.

‌مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در ادامه افزود: پس از پایان مهلت نام نویسی، کار ارزیابی و بازدید میدانی توسط کمیته‌های داوری آغاز شده و برگزیدگان جشنواره استانی مشخص می‌شوند و در نهایت برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

رحیم زاده تصریح کرد: جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید، فرصتی مناسب برای شناسایی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جامعه کار و تولید، تقویت فرهنگ کار از طریق معرفی نیروی کار برتر و برگزیدگان استانی در سطح ملی است.