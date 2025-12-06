به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «تاکسی ۱ تا ۵» به کارگردانی ژرار پیره، ژرار کراوسیک و فرانک گاستامبید ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

مجموعه فیلم‌های تاکسی، یکی از محبوب‌ترین سری کمدی فرانسوی است که با ترکیبی از طنز، اکشن و ماجرا‌های هیجان‌انگیز در شهر مارسی، مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.

این مجموعه، داستان راننده تاکسی‌ای به نام دانیل را روایت می‌کند که با ماشین پرسرعت خود و مهارت‌های رانندگی بی‌نظیرش، درگیر ماجرا‌های خنده‌دار و پرهیجانی می‌شود.

سامی ناصری، فردریک دیفنتال، ماریون کوتیار، برنارد فارسی، اما سوجبرگ، ادوار مونتوت، جبرئیل سیسه، فرانک گاستامبید، سابرینا اوزانی و مالیک بنتال‌ها در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

باز پخش فیلم‌های دنباله‌دار روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳ خواهد بود.