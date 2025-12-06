پخش زنده
امروز: -
شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلمهای دنبالهدار سینمای جهان، از روز شنبه ۱۵ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذر مجموعه فیلمهای «تاکسی» را در جدول پخش خود قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «تاکسی ۱ تا ۵» به کارگردانی ژرار پیره، ژرار کراوسیک و فرانک گاستامبید ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
مجموعه فیلمهای تاکسی، یکی از محبوبترین سری کمدی فرانسوی است که با ترکیبی از طنز، اکشن و ماجراهای هیجانانگیز در شهر مارسی، مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.
این مجموعه، داستان راننده تاکسیای به نام دانیل را روایت میکند که با ماشین پرسرعت خود و مهارتهای رانندگی بینظیرش، درگیر ماجراهای خندهدار و پرهیجانی میشود.
سامی ناصری، فردریک دیفنتال، ماریون کوتیار، برنارد فارسی، اما سوجبرگ، ادوار مونتوت، جبرئیل سیسه، فرانک گاستامبید، سابرینا اوزانی و مالیک بنتالها در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
باز پخش فیلمهای دنبالهدار روز بعد در ساعتهای ۵ و ۱۳ خواهد بود.