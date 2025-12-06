پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در دیدار با رئیس دفتر عقیدتی-سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: پیشرفتها و پیروزیهای کشور از جمله در «جنگ دوازده روزه اخیر» نتیجه تدابیر و هدایتهای رهبر معظم انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی رئیس دفتر عقیدتی-سیاسی فرماندهی معظم کل قوا بیان کرد: خداوند متعال را به جهت نعمت ولایت و رهبری سپاسگزاریم. وی با اشاره به سخنان آیتالله مصباح یزدی (رضوانالله تعالی علیه) گفت: اگر شبانهروز شکر خدا را به جا بیاوریم باز هم نمیتوانیم حق این نعمت بزرگ یعنی رهبری را ادا کنیم.
امام جمعه قزوین افزود: مقام معظم رهبری در برخی ویژگیها در طول سدههای گذشته میان علمای اسلام بینظیر هستند و این نعمت بزرگ پس از امام راحل عظیمالشأن به ملت ایران عنایت شده است.
وی تصریح کرد: پیشرفتها و پیروزیهای پیدرپی کشور از جمله در «جنگ دوازده روزه اخیر» مرهون هدایتها و تدابیر رهبر معظم انقلاب است. همچنین نیروهای مسلح کشور شامل سپاه، ارتش و نیروی انتظامی توانستند وظایف ذاتی خود را بهخوبی انجام دهند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به انسجام و اتحاد بین قوا، دستگاههای اجرایی، قضایی و نیروهای مسلح در استان گفت: در جریان جنگ دوازده روزه، استان قزوین با مشکل خاصی مواجه نشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری تأکید کرد: امام خمینی (ره) بارها فرموده بودند که این نظام باقی خواهد ماند و به دست امام زمان (عج) خواهد رسید. هرچه بهتر عمل کنیم، این نتیجه سریعتر حاصل میشود و اگر کوتاهی کنیم، حرکت به سوی هدف طولانیتر خواهد شد.