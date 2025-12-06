پخش زنده
هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود سامانه بارشی آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی از پس فردا در استان فعال خواهد شد و تا پایان هفته بارش باران و برف، احتمال تگرگ، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه، کاهش دید و کاهش دما پش بینی میشود.
معصومه نوروزی افزود: این سامانه همه مناطق استان به ویژه شهرستان کوهرنگ را در بر میگیرد.
به گفته وی: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام عبور از جادهها و نواحی سردسیر کوهستانی، از شهروندان خواست از توقف و چرای دام در حاشیه رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.