محمد رضا عارف:
کاربردهای غیر صلحآمیز هستهای در قاموس نظام نیست
معاون اول رئیس جمهور در نشست کارگروه طرحهای ویژه و آخرین وضع طرح ساخت ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی در ۵ نقطه کشور، گفت: کاربردهای غیر صلحآمیز هستهای در قاموس نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست کارگروه طرحهای ویژه که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مجریان طرح ۲۰ هزار مگاواتی نیروگاههای اتمی و مسئولان دستگاههای مربوطه حضور داشتند، با قدردانی از رویکرد و عملکرد این سازمان، بر اراده دولت برای استفاده حداکثری از فناوریهای هستهای در جهت کیفیتبخشی به زندگی مردم، بهویژه تأمین برق مورد نیاز کشور با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، تأکید کرد.
آقای عارف با توجه به طرح توسعه ۲۰ هزار مگاواتی نیروگاههای اتمی و با بیان اینکه با بدخواهی کشورهای غربی، برنامههای هستهای جمهوری اسلامی ایران با نگاه سیاسی و مغرضانه روبرو شد، اظهار داشت: در سالهای اخیر، کشورهای جهان متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال استفاده از همه مزایا و ویژگیهای انرژی هستهای بوده و هیچگاه در پی کاربردهای غیر صلحآمیز آن نبوده است، زیرا این کاربردها در قاموس نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در دهههای گذشته، بارها و در عمل اعلام کردهایم که ایران بهدنبال کاربردهای غیر صلحآمیز هستهای نبوده و انرژی هستهای را تنها برای رفع نیازهای خود در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، امنیت غذایی و دارویی با تکیه بر توان داخلی پیگیری کرده است، تصریح کرد: کشورهای غربی در قبال برنامه صلحآمیز هستهای ایران، بد عمل کردند و ما با پیشرفتها و دستاوردهای انرژی هستهای در زمینه رادیوداروها پاسخ درخور به آنها در سالیان گذشته دادهایم.
آقای عارف با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی برای تبیین مصارف و کاربردهای انرژی هستهای در زندگی روزمره مردم، گفت: مردم باید با دیدن دستاوردهای سازمان انرژی اتمی، متوجه ضرورت استفاده از این منبع مهم انرژی برای کاربردهای صلحآمیز در حوزههای کشاورزی و دارویی شوند و مزایای آن را در عمل و زندگی خود ببینند.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه طرح ۲۰ هزار مگاوات نیروگاههای اتمی تا افق سال ۱۴۲۰ با توجه به وضع امروز کشور یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر است، اظهار داشت: سوخت هستهای، سالمترین و تمیزترین منبع است که باید در این طرح با جدیت، بهویژه در نیروگاههایی که بنا است با تکیه بر توان داخلی بسازیم، رو به جلو گام برداریم.
آقای عارف، همچنین با توجه به نیاز شرکتها، نیروگاهها و کارخانههای بزرگ صنعتی به منبع انرژی پایدار و در دسترس، از جمله انرژی هستهای، ادامه داد: طرح ۲۰ هزار مگاواتی نیروگاههای اتمی، فرصت خوبی برای همکاری با بخش خصوصی است.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین بر ضرورت افزایش ارتباطات و تعامل سازمان انرژی اتمی با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاههای سراسر کشور، تأکید کرد و گفت: امروز نتایج تجربه موفق این همکاری با دانشگاهها را در زمینه امنیت سایبری مشاهده میکنیم که باید در زمینه انرژی هستهای نیز همکاریها با دانشگاهها گسترش و تعمیق یابد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این نشست با بیان سیاستها و رویکردهای این سازمان در روش پیشبرد طرحهای نیروگاهی و همکاریهای بینالمللی، توجه به ظرفیتهای ملی در ساخت و تولید اقلام نیروگاهی و همچنین، مشارکت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این طرحها را ارائه کرد.
در ادامه، مدیران عامل شرکتهای ساخت و بهرهبرداری نیروگاههای اتمی، گزارشی تفصیلی از پیشرفت طرحها ارائه کردند.
همچنین در این نشست، مقرر شد که اهتمام و توجه ویژه به ضرورت حمایت از برنامههای سازمان انرژی اتمی و پشتیبانی طرحهای مصوب سازمان در دستگاههای مربوطه، انجام شود.