به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نقده از آغاز فصل مهاجر پرندگان خبر داد و افزود: مهاجرت پرندگان از ۱۵ آبان شروع و در اواسط دی ماه به اوج خود می‌رسد که این روز‌ها شاهد حضور برخی از پرندگان مهاجر در سطح تالاب‌های شهرستان نقده هستیم.

اکبر قائمی از احیای ۳ تالاب سولدوز، درنا و تالاب بین المللی شور گول حسنلو خبر داد و تصریح کرد: این شهرستان دارای ۱۸ تالاب فصلی و دایمی است که جهت تامین مقاله این زیستگاه‌هایی ارزشمند از اوایل بهار که آب در گدار چای جاری می‌شود از طریق کانال‌ام سی در سد حسنلو ذخیره می‌شود تا در هنگام نیاز از طریق این سد تامین شود.

کیومرث جهانگرد مدیر امور آب شهرستان نقده از تامین آب تالاب‌های نقده خبر داد و افزود: برابر دستورالعمل سازمان آب منطقه‌ای، آب ذخیره شده تالاب در سد حسنلو تا به امروز ۲۶ میلیون متر مکعب رها سازی و ۲ میلیون متر مکعب نیز جهت تامین تبخیر آب به تالاب‌های نقده اختصاص داده شده است.

آذربایجان غربی با داشتن ۴۰ تالاب فصلی و دائمی که ۱۳ تالاب دایمی و ۶ تالاب آن رامسر سایت می‌باشد که شهرستان نقده با داشتن ۱۸ تالاب فصلی و دایمی بیشتر تالاب را در استان داراست که با این ظرفیت بعلت قرار گرفتن در مسیر کوچ پرندگان مهاجر در طول سال هزاران قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی بومی و محلی را میزبانی میکند.