رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: ماموریت این مرکز، تولید اسناد و معرفی الگو‌های ملی است.

سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: تولید آثار پژوهشی درباره فرماندهان جنگ را بخشی مهم از بازخوانی تاریخ جمهوری اسلامی است و این مرکز با مستندسازی دقیق، تلاش می‌کند الگو‌های ملی دفاع مقدس را به نسل جوان معرفی کند.

وی گفت: بازخوانی نقش فرماندهانی که امنیت امروز ایران را ساختند، ضرورتی فرهنگی و ملی است.

سردارشریف با اشاره به نقش محوری مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در حفظ و بازتولید میراث جنگ، افزود: مرکز اسناد با تولید کتاب‌ها و آثار پژوهشی درباره فرماندهان دفاع مقدس در حقیقت بخشی مهم از تاریخ حیات جمهوری اسلامی را ثبت و منتشر می‌کند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: فرماندهان کشور در دوران دفاع مقدس با جانفشانی، عقلانیت و تدبیر، توانستند ایران را در برابر یک تهاجم خارجی سازمان‌یافته حفظ کنند و امنیت را به مردم بازگردانند.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی این مرکز، معرفی همین شخصیت‌ها به عنوان «الگو‌های موفق ملی» برای جوانان است.

سردار رمضان شریف گفت: جوانان باید بدانند چه کسانی برای امنیت و استقلال امروز کشور فداکاری کردند و چگونه این مسیر می‌تواند الهام‌بخش آنها در آینده باشد.

وی با اشاره به انتشار آثار متنوع برای بازخوانی نقش فرماندهان دوران جنگ تحمیلی افزود: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس طی سال‌های اخیر با انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌ها، اطلس‌های جنگ و پروژه‌های تاریخ شفاهی، تلاش کرده نقش فرماندهان، یگان‌ها و عملیات‌های مهم دفاع مقدس را با تکیه بر اسناد معتبر بازخوانی کند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: «اطلس جنگ ایران و عراق – فشرده نبرد‌های زمینی»، «اطلس لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)»، «شناسنامه لشکر ۳۱ عاشورا» و مجموعه «تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس» برخی از آثار شاخص این مرکز است.

وی افزود: این آثار نقش مستقیمی در معرفی الگو‌های عملیاتی، مدیریتی و اخلاقی فرماندهان جنگ دارد و می‌تواند منبعی مهم برای پژوهشگران، نسل جوان و آیندگان باشد.

کتاب «بیا تماشا کن؛ روایت زندگی و زمانه شهید مهدی باکری» به قلم محمدصادق درویشی تازه‌ترین اثر منتشر شده در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است.