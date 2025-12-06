به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فاطمه مرادی رئیس اداره بهزیستی شهرستان نقده از اهدای ۵ ویلچر برقی به تواتخواهان بهزیستی خبر داد و افزود: این ویلچر‌ها بمناسبت هفته معلولین تامین شده است که ارزش هر کدام بیش از ۷۰ میلیون تومان بوده که بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تهیه این ویلچر‌ها شده است.

در این اقدام خدا پسندانه که بهمراه امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده انجام شد، لوازم بهداشتی برای هر کدام به ارزش یک و نیم میلیون تومان و بسته معیشتی به ارزش ۲ میلیون تومان نیز اهدا شد.