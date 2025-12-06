به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان میاندوآب مراتب به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده در نهایت ماموران پلیس آگاهی انتظامی شهرستان موفق شدند ۱ نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار و ۱۲ نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب تصریح کرد: در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس، متهم به ۳۳ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان به ارزش ریالی ۵ میلیارد ریال معترف شد.

سرهنگ فخرالدین رستم‌پور در پایان ضمن توصیه به مالکان موتورسیکلت مبنی بر اینکه در محل‌های شلوغ حتما موتورسیکلت خود را به نرده‌های حاشیه خیابان با قفل و زنجیر بسته یا آن را به قفل فرمان و سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده مجهز نمایند، خاطر نشان کرد: در این رابطه ۱۳ نفر متهم به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

این مقام انتظامی از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.