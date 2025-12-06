پخش زنده
سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای اعلام کرد: از تاریخ اول دیماه ۱۴۰۴ به بعد، عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی صورتحسابهای غیرالکترونیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی آمده است.
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص پذیرش اعتبار صورتحسابهای غیرالکترونیکی و هزینههای قابل قبول مالیاتی از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴، بدینوسیله اعلام میشود:
نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است، بنابراین از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفا با استناد به صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکانپذیر میباشد.
با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی)، از بیست ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفا هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد؛ بنابراین از حیث هزینههای قابل قبول مالیاتی، صورتحسابهای غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار صادره توسط کلیه مودیان تا بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش میباشد.
با توجه به تاریخ انتشار قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در روزنامه رسمی (مورخ ۲۸مرداد ماه ۱۴۰۴)؛ تاریخ لازمالاجراء شدن آن برابر با ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد) و بر این اساس، بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مزبور مندرج در ماده ۲۸ آن، برابر با تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ میباشد.
سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان محترم باید هرچه سریعتر نسبت به استفاده از سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی اقدام کنند تا از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ در محاسبات مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.