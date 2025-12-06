پخش زنده
معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: بیش از ۸۰۰ سرباز وظیفه در این استان زیر پوشش طرح «مهتا» قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسایی هدف اصلی این طرح را مهارتآموزی تا اشتغال عنوان کرد و افزود: طرح «مهتا» با هدف توانمندسازی، اشتغالزایی و کمک به تسهیل ازدواج جوانان اجرا میشود و رستههای مهارتی موردنیاز بر اساس اولویتهای هر استان تعیین خواهد شد.
او با اشاره به اینکه همدان از استانهای پیشرو در اجرای این طرح است، تصریح کرد: تلاش میشود با همکاری میان دستگاههای مرتبط، اهداف تعیینشده محقق شود.
معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به افزایش مثبت پرداخت تسهیلات گفت: با توجه به حمایتها و پیگیریهای انجام شده در ماههای اخیر بهویژه در مهرماه، روند پرداختها افزایش قابل توجهی داشته و میزان پرداختیها از ۳۸ درصد به ۵/۴۲ درصد رسیده است.
بیشتر بدانیم:
طرح ملی «مهتا» با هدف توانافزایی و اشتغالآفرینی برای جوانان و سربازان وظیفه در سراسر کشور، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست.