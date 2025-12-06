ثبت نام حج تمتع که از ماه قبل شروع شده از فردا ساعت ده به طور قطعی در سایت آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی ایرانمنش مدیریت حج و زیارت استان کرمان گفت کسانی که پیش ثبت نام کردند فردا فرصت دارند برای ثبت نام قطعی خود حتما اقدام و هفت روز بعد آن فرصت دارند ودیعه را پرداخت کنند

وی گفت زائران می توانند از ساعت ده در سایت حج در هجده کاروان ثبت نام کنند

وی گفت افراد می توانند از داخل منزل یا کافی نت ثبت نام قطعی را انجام دهند و فردا مختص افراد سال نود و نه است اما کسانی که ده روز قبل ثبت نام کردند و ودیعه را پرداخت نکردند سه شنبه ساعت ده می توانند ودیعه را در سایت پرداخت کنند

وی گفت متوسط پرداخت حج تمتع سیصد و پنجاه و پنج میلیون تومان است و تاکید بر ثبت نام هرچه سریعتر افراد است