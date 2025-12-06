به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امتحانات داخلی نوبت اول مدارس دوره اول و دوم متوسطه از اول تا پایان دی، همزمان با تشکیل کلاس‌های درس برگزار می‌شود.

عباس سلطانی افزود: در صورتی که برخی مدارس به دلیل کمبود فضا امکان برگزاری همزمان کلاس‌های درس را نداشته باشند، می‌توانند با دریافت مجوز از انجمن خاص ناحیه یا منطقه، در بازه زمانی ۲۹ آذر تا ۱۱ دی‌ماه با تعطیلی کلاس‌های درس، نسبت به برگزاری امتحانات نوبت اول اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی دانش‌آموزان ازفیض معنوی مراسم اعتکاف تأکید کرد:روز‌های سیزدهم تا شانزدهم دی‌ماه هیچ امتحان داخلی یا نهایی برگزار نمی‌شود.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش اصفهان گفت: امتحانات نهایی نوبت دی‌ماه ۱۴۰۴ پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان مدارس آموزش از راه دور، بزرگسالان و داوطلبان آزاد هم از تاریخ ۲۷ آذر تا ۱۰ دی‌ماه برگزار می‌شود.