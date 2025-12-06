آیین بزرگداشت مقام مادران و همسران شهید در سالن شهید برگزینی شهرستان خوی با حضور خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد؛ آیینی سرشار از احترام و معنویت که حال و هوای آن یادآور صبر، ازخودگذشتگی و استقامت خانواده‌های شهیدان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه شهرستان خوی با اشاره به جایگاه بلند مادران و همسران شهید گفت احترام به این بانوان که ستون‌های استقامت جامعه هستند تنها یک وظیفه اجتماعی نیست بلکه یک باور عمیق در دل مردم خوی است. او افزود مادران و همسران شهید با صبر بی‌ادعا و ایمان آرام خود راه روشن شهیدان را زنده نگه داشته‌اند.

داوود میرزایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی با تأکید بر ارزش والای خانواده‌های شهدا گفت این بانوان با تحمل سختی‌ها و فراق فرزندان، چراغ راه انقلاب و امنیت کشور را روشن نگه داشته‌اند. او افزود برگزاری چنین آیین‌هایی فرصتی برای ارج نهادن به مقام والای مادران و همسران شهید و پاسداشت یاد شهیدان است و یاد و نام ایثارگران باید در تمامی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی زنده نگه داشته شود.

همچنین، حسن نصرالله‌پور شهردار خوی در سخنانی با اشاره به اهمیت گرامیداشت مقام شهیدان و خانواده‌های آنان گفت برگزاری آیین‌هایی با عنوان باباقیان در خوی فرصتی برای قدردانی از مادران، همسران شهید و رزمندگان این دیار است. او تأکید کرد شهرداری خوی تلاش می‌کند این برنامه‌ها با شکوه و در شأن خانواده‌های معظم شهدا برگزار شود تا یاد و نام ایثارگران همواره در حافظه شهر زنده بماند.

در ادامه، چند تن از مادران شهید در سخنانی صمیمی و تأثیرگذار از صبر، استقامت و ایمان خود در مواجهه با دوری فرزندان شهید گفتند. آنها با روایت خاطراتی از فراق و تلاش برای حفظ ارزش‌های شهدا، یادآور شدند که ایثار و مقاومت خانواده‌های شهید، چراغی روشن برای جامعه و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده است.

در ادامه مراسم، آیین عزاداری به یاد شهیدان برگزار شد و صدای سوگ و یاد شهیدان، معنویت و آرامش مراسم را دوچندان ساخت.

در پایان آیین، مراسم تکریم و تجلیل از مادران و همسران شهید برگزار شد و با اهدای یادبودهایی، از صبر، استقامت و فداکاری این بانوان قدردانی شد.