نشست تخصصی، تبیینی علما و روحانیون شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق با موضوع فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های نوظهور در شهرستان میاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این نشست که در محل سالن اجتماعات دانشگاه شهید باکری میاندوآب ترتیب یافت حجت الاسلام حسن زاده امام جمعه این شهرستان با اشاره به نقش و جایگاه والای علما و روحانیون در هدایت جامعه بسوی کمال و سعادت به تشریح وظایف و تکالیف عالمان دینی در شرایط کنونی جامعه در منظر و دیدگاه مقام معظم رهبری و لزوم شناخت دقیق و درک صحیح زمان و دشمنان اسلام و توطئه‌های آنها برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و خواستار ایفای نقش و تاثیرگذاری علما و روحانیون در سطح جامعه شد.

در ادامه این نشست تخصصی دکتر طاهری یکی از اساتید مجرب دانشگاهی به تبیین اهداف و برنامه‌های شوم و پلید دشمنان قسم خورده نظام اسلامی از راه اندازی فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های نوظهور و راه‌های مقابله با آنها و چگونگی آگاه سازی و روشنگری مردم بویژه نسل جوان از آثار و پیامد‌های شوم این اقدامات پرداخت و نقش علما و روحانیون را در این امر مهم بسیار حساس و ضروری عنوان کرد.