به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این رویداد با هدف گسترش فرهنگ ورزش، نشاط و تقویت روحیه همکاری در میان جوانان دانشگاهی برگزار می‌شود و امسال با مشارکت هزار و پانصد دانشجو در قالب چهارده رشته قهرمانی و همگانی ویژه برادران و خواهران اجرا شده است.

در جریان رقابت‌ها، دانشجویان در رشته‌هایی مانند دوی سرعت، پرتاب توپ، طناب کشی، دارت، آمادگی جسمانی، شطرنج، والیبال و چند رشته دیگر به مصاف یکدیگر رفتند. شور و هیجان رقابت‌ها از همان ابتدا فضای دانشگاه را پرتحرک و پرنشاط کرده و دانشجویان با انگیزه بالا توانایی‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.

رضا عبدالله‌زاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با قدردانی از مشارکت گسترده دانشجویان گفت این دوره از المپیاد بیانگر اهمیت ورزش در میان نسل جوان و نقش فعالیت‌های هدفمند در افزایش نشاط و سلامت در محیط‌های علمی است. او افزود توجه به برنامه‌های ورزشی و حضور فعال دانشجویان در این رقابت‌ها نشان می‌دهد که دانشگاه خوی در مسیر پویایی و افزایش شادابی دانشجویان گام‌های مؤثری برداشته است.