از کلاس ۴۰۰ متری تا تبدیل شدن به قطب علمی شرق کشور، روایت نیم قرن تلاش علمی در دانشگاه بیرجند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه بیرجند، در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: ۱۳ خرداد امسال پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند بود؛ دانشگاهی که در سال ۱۳۵۴ با عنوان مجتمع آموزش عالی شوکتالملک مجوز گرفت.
خامسان افزود: اکنون دانشگاه بیرجند تنها با ۳۴۰ عضو هیئت علمی در گرایشهای مختلف فعالیت میکند و دانشگاه جامع و معین استان خراسان جنوبی به شمار میرود. همهی مؤسسات آموزشی استان خراسان جنوبی از دل دانشگاه بیرجند شکل گرفتهاند.
وی گفت : دانشگاه بیرجند امروز ۱۱ دانشکده دارد که ۱۰ دانشکده آن در بیرجند و یک دانشکده هم در فردوس است.
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: این دانشگاه در مجموع ۲۷۱ رشته و گرایش دارد که شامل ۴۸ رشته کارشناسی، ۱۵۲ رشته کارشناسی ارشد و ۷۱ رشته و گرایش دکترا میشود. بر اساس آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، شمار دانشجویان فعال دانشگاه ۱۲٬۹۰۸ نفر است؛ از این میان ۹٬۳۴۶ نفر در مقطع کارشناسی، ۲٬۷۰۶ نفر در کارشناسی ارشد و ۸۶۲ نفر در مقطع دکترا تحصیل میکنند و حدود ۴٬۴۳۱ دانشجو را نیز در خوابگاههای خود اسکان داده است.
خامسان مهم ترین چالش های دانشگاه بیرجند را زیرساخت حمل ونقل، محیط زیست و هزینه های رفاهی دانست .
رئیس دانشگاه بیرجند همچنین گفت: بخش بزرگی از اعتبارات دانشگاه صرف امور رفاهی دانشجویان میشود با افزایش تورم، بودجه پژوهشی و گرنت اساتید حدود ۲۰ میلیارد تومان است در حالی که هزینههای جاری به ۱۳۰ میلیارد تومان میرسد، با این وجود تلاش میشود تا رفاه دانشجویان حفظ شود و مشکلات روزمره آنها کاهش پیدا کند.