به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در جریان سفر استاندار آذربایجان‌غربی به جنوب استان، عملیات اجرایی طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش نختالو و همچنین پروژه واحد فرآوردی سنگ سیلیس و تولید بطری شیشه‌ای آغاز شد.

نخستین پروژه شامل طرح گازرسانی با اعتباری یک‌هزار و ۵۰ میلیارد ریال شامل اجرای ۲۰ کیلومتر خط تغذیه و ۴۴ کیلومتر خط انتقال، به همراه احداث ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت پنج هزار مترمکعب است.

با تکمیل این طرح، بیش از پنج هزار نفر از ساکنان روستاهای باروق به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل خواهند شد.

همچنین پروژه بزرگ فرآوری سنگ سیلیس و تولید بطری شیشه‌ای در قالب طرح‌های ارائه‌شده در همایش بین‌المللی اینوا کلنگ‌زنی شد.

این طرح در سه مرحله شامل استخراج سنگ سیلیس، فرآوری و تولید شیشه بطری اجرا می‌شود و مجموع اعتبار آن ۳.۶ همت برآورد شده است.

با بهره‌برداری کامل از این مجموعه، برای ۵۸۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.