استاندار یزد: دانشجویان و اساتید دانشگاهی و تمامی نخبگان علمی مایه افتخار استان یزد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست با جمعی از نخبگان استان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، گفت: در عصر حاضر همه مردم باید به دنبال کسب علم و دانش باشند.

وی با اشاره به اهمیت علم آموزی از نگاه قرآن خاطرنشان کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاهی و تمامی کسانی که در مسیر علم و علم آموزی قرار دارند مایه افتخار استان یزد هستند.

استاندار تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید آنچه را که به آن علم ندارید هرگز دنبال نکنید و در آن مسیر قدم برندارید.