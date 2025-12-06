صفیخانی معاون اقتصادی استاندار نیز ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان دامپزشکی اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه، هیچ موردی از بیماری در استان گزارش نشده و استان در این زمینه لطمهای ندیده است.
مصطفی طاهرخانی، مدیرکل امور اقتصادی استان قزوین، از اجرای طرح دوگانهسوز کردن نانواییها خبر داد و گفت: در صورت خرید سیلندر گاز و دستگاه ژنراتور توسط نانواییها، آرد فوقالعاده به آنان تخصیص داده میشود.
وی افزود: حدود ۳۰ درصد نانواییهای استان باید دوگانهسوز شوند.
حسینی فرماندار آبیک نیز اعلام کرد: پرداخت تسهیلات از بانک سپه برای دوگانهسوز کردن نانواییها در نظر گرفته شده و تاکنون ۳۰ درصد نانواییهای این شهرستان دوگانهسوز شدهاند.
وی همچنین خواستار تثبیت قیمت گوشت و مرغ شد.
فتحخانی فرماندار اوج با اشاره به نبود نیروی تعزیرات برای نظارت در بازار گفت: تاکنون ۱۹ نانوایی در این شهرستان دوگانهسوز شدهاند.
وی افزود: کالاهای اساسی در حوزه تأمین مشکلی ندارند اما تغییر چندباره قیمت لبنیات توسط شرکتها موجب نارضایتی مردم شده است.
سلمانی فرماندار تاکستان نیز با اشاره به نبود مجوز برای فروشگاههای بزرگ در شهرستان، خواستار افزایش سهمیه مرغ و گوشت شد و بر ضرورت تصویب قیمت ثابت برای گوشت تأکید کرد.
معاون فرماندار البرز نیز گفت: برنج پاکستانی به دلیل جایگزینی با برنج ایرانی در استان موجود نیست و خواستار تأمین آن شد.
وی افزود: کالاهای اساسی مشکلی ندارند اما افزایش نرخ ارز موجب رشد محسوس قیمتها شده و باید برای آن چارهاندیشی شود.
حریریمقدم نیز با اشاره به بیمه اجباری دام گفت: استان قزوین که پیشتر رتبه ۲۸ کشور را داشت، اکنون پس از اصفهان دومین استان در این زمینه است.
وی تأکید کرد: تأمین اعتبار برای مبارزه با ملخ ضروری است و در صورت تأخیر، کنترل آن دشوار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از برنج وارداتی گفت: برای تأمین پایدار برنج باید هماهنگیهای لازم انجام گیرد و ۱۵ تا ۲۰ هزار تن برنج پاکستانی و هندی وارد شود.
وی در پایان خواستار اقدام جدی تعزیرات در زمینه کالیبراسیون ترازوها در میوهفروشیها و مرغفروشیها شد.