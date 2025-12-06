مدیرکل دامپزشکی استان قزوین اعلام کرد: بیماری تب برفکی در استان کنترل شده و عملیات ضدعفونی مراکز و واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین در حال انجام است؛ تاکنون مورد خاصی گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلوخانی مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: بیماری تب برفکی در استان در حال حاضر تحت کنترل است و اقدامات پیشگیرانه شامل ضدعفونی مراکز و واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین به‌طور مستمر ادامه دارد. وی تأکید کرد: تاکنون هیچ مورد خاصی در این زمینه مشاهده نشده است.

صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار نیز ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان دامپزشکی اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه، هیچ موردی از بیماری در استان گزارش نشده و استان در این زمینه لطمه‌ای ندیده است.