\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0627\u06a9 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u0635\u062f \u0633\u0627\u0644 \u0637\u0648\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u062f \u062a\u0627 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0646\u062a \u062e\u0627\u06a9 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u0648\u062f.\n