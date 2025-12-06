رویداد ناظم الاطبا کرمانی ، بیستم آذرماه در کرمان برگزار می‌شود ،

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان آئین رونمایی و اهدای نشان ناظم الاطبا کرمانی امروز در دفتر استانداربرگزار شد

در این نشست استاندار ضمن تشکر از افراد تاثیر گذار در ثبت این رویداد بعنوان یک رویداد سالانه ، گفت این اقدام به تقویت هویت کرمان و تقویت نگاه اندیشمندانه و علمی مفاخر به کرمان ، کمک می‌کند .

وی ضمن تاکید بر برگزاری رویداد کیفی و الگو ، ابراز امیدواری کرد ، نظیر چنین رویدادهایی در کرمان برگزار شود .

در پایان این مراسم تقوی رئیس جامعه پزشکی استان از برگزاری این رویداد مهم، و تجلیل از برترین های حوزه سلامت ، پنجشنبه ۲۰ آذر خبر داد.