پس از انتشار تصویری مشکوک به تولید با هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی- که به نظر می‌رسد آسیب جدی به یک پل، پس از وقوع زمین‌لرزه را نشان می‌دهد- حرکت قطار‌ها در انگلیس متوقف شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه بی بی سی، این لرزش که چهارشنبه شب رخ داد، در سراسر لانکاشر و بخش جنوبی منطقه دریاچه‌ها احساس شد. شرکت نت ورک ریل، اعلام کرد در ساعت ۰۰:۳۰ به وقت گرینویچ از این تصویر که به نظر می‌رسید آسیب جدی به پل کارلایل در لنکستر را نشان می‌دهد، مطلع شد و خدمات ریلی را روی این پل متوقف کرد تا بازرسی‌های ایمنی انجام شود.

خبرنگار بی‌بی‌سی این تصویر را از طریق یک چت‌بات هوش مصنوعی بررسی و نقاط کلیدی احتمالی دستکاری‌شده را شناسایی کرد. شرکت نت ورک ریل اعلام کرد این خط راه‌آهن حدود ساعت ۰۲:۰۰ به وقت گرینویچ به طور کامل بازگشایی شد و از مردم خواست پیش از ایجاد یا به اشتراک‌گذاری تصاویر جعلی، "به تأثیراتی جدی که ممکن است در پی داشته باشد" فکر کنند.

سخنگوی راه آهن گفت: "اختلال ناشی از ایجاد و انتشار تصاویر و ویدیو‌های جعلی مانند این، تأخیر کاملاً غیرضروری برای مسافران ایجاد می‌کند و هزینه‌ای بر دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد. این موضوع به حجم کاری بالای گروه‌های خط مقدم ما اضافه می‌کند، گروه‌هایی که بسیار سخت کار می‌کنند تا راه‌آهن به‌طور روان و بی‌وقفه اداره شود. ایمنی مسافران و کارکنان راه‌آهن اولویت شماره یک ما است و ما همیشه هر نگرانی ایمنی را جدی خواهیم گرفت. "

پلیس حمل‌ونقل انگلیس اعلام کرد از این وضع "آگاه شده است"، اما هیچ تحقیق جاری‌ای درباره این حادثه وجود ندارد. شرکت نت ورک ریل افزود به علت انتشار این تصویر جعلی، ۳۲ سرویس شامل قطار‌های مسافری و باری دچار تأخیر شدند.

سخنگوی شرکت راه‌آهن گفت در پی این حادثه ترکیبی از قطار‌های مسافری و باری تحت تأثیر قرار گرفتند. او توضیح داد حرکت برخی از قطار‌ها مستقیماً متوقف یا کند شد تا خطوط بررسی شوند، اما بسیاری از قطار‌ها به دلیل باقی‌ماندن سرویس‌های قبلی در مسیرشان با تأخیر مواجه شدند. این سخنگو افزود بسیاری از این قطار‌ها محلی بودند، اما به دلیل طولانی بودن خط اصلی ساحل غربی، برخی قطار‌ها تا شمال اسکاتلند نیز با تأخیر مواجه شدند.

تونی مایلز، کارشناس راه‌آهن، گفت: به دلیل زمان وقوع حادثه، تعداد بسیار کمی از مسافران تحت تأثیر این فریب قرار گرفته‌اند، زیرا خدماتی که در آن زمان از مسیر عبور می‌کردند عمدتاً قطار‌های باری و شبانه بودند. او گفت: "این قطار‌ها معمولاً آهسته حرکت می‌کنند تا مسافرانی که در حال خواب هستند را آزار ندهند – این بدان معناست که آنها کمی آزادی عمل دارند تا در صورت مواجهه با تأخیر سریع‌تر حرکت کنند و زمان را جبران کنند. مشکل مضاعف این است که شرکت نت ورک ریل مجبور شده گروهی را برای بررسی پل اعزام کند که می‌تواند کار آنها را برای روز‌ها تحت تأثیر قرار دهد. "

او از مردم خواست در نظر بگیرند که چنین فریب‌هایی چه تأثیری می‌تواند بر افراد واقعی داشته باشد. او گفت: "اگر واقعاً قطاری را به تأخیر انداخته باشند، می‌توانست بر زندگی کسی تأثیر بگذارد که باید به یک قرار پزشکی، یا پرواز، یا مراسم خاکسپاری برسد. ممکن است این کار شبیه یک بازی به نظر برسد، اما هر کسی که به انجام چنین کاری فکر می‌کند باید در نظر بگیرد که این کار چه تأثیری بر افراد واقعی خواهد داشت. "