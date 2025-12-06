رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست از پویا شدن دیپلماسی محیط‌زیست ایران و بازگشت فعال کشور به مجامع و کنوانسیون‌های جهانی خبر داد.

آرمان خرسند در آستانه برگزاری هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEA-۷) در کنیا، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تشریح محور‌های حضور ایران دراین اجلاس گفت: اجلاس یونیا نقش مجمع عمومی محیط زیست جهان را دارد و سیاست‌های اصلی محیط‌زیستی کشور‌های عضو سازمان ملل در همین نشست شکل می‌گیرد. ایران نیز با برنامه‌ای مشخص و هدفمند در این اجلاس حضور دارد.

وی افزود: ایران چند اولویت کلیدی را در این دوره دنبال می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: طرح رسمی چالش گردوغبار در قالب رویداد جنبی تأییدشده توسط یونپ، پیگیری فناوری‌های نوین کاهش آلایندگی صنایع، به‌ویژه در حوزه نفت و حذف فلر، مشارکت در مذاکرات تنظیم معاهده الزام‌آور جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک (INC)، استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بین‌المللی برای مدیریت بحران آب، بازچرخانی پساب و توسعه فناوری‌های بازیافت.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به فعال شدن مجدد ارتباط ایران با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی افزود:برخی کنوانسیون‌هایی که عملاً از اختیار سازمان خارج شده بود، دوباره فعال شده و جایگاه ایران به حالت عادی بازگشته است

وی با تشریح بخشی از دستاورد‌های دیپلماسی محیط‌زیست ایران در دو سال اخیرگفت: پرداخت حق عضویت‌های معوق و خروج از تعلیق در تعدادی از مجامع بین‌المللی، آزادسازی بیش از ۱۰۰ دوربین حیات‌وحش که ۶ سال در ارمنستان توقیف بود، اجرای طرح‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی، از جمله:

طرحمدیریت تالاب‌ها با حمایت ژاپن و همکاری UNDP (حدود ۸ میلیون دلار)، طرح کاهش آلاینده‌ها با همکاری فائو و صندوق سبز اقلیم GCF (حدود ۳ میلیون دلار)، توسعه همکاری با چین در حوزه پایش زیست‌محیطی و آموزش محیط‌بانان از جمله دستاورد‌های دیپلماسی محیط‌زیست ایران بود.

آقای خرسند تأکید کرد بخش مهمی از این همکاری‌ها نشان‌دهنده روابط فعال ایران با نهاد‌های محیط‌زیستی جهان و بی‌اثر ماندن تلاش‌های برخی کشور‌ها برای ایجاد محدودیت در این عرصه است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به گسترش کانون‌های گرد و غبار در منطقه غرب آسیا گفت: امروز دیگر جامعه جهانی پذیرفته است که گرد و غبار صرفاً مشکل چند کشور محدود نیست؛ این پدیده به‌شدت به بحران جهانی آب گره خورده و ماهیت بین‌المللی پیدا کرده است.

آقای خرسند افزود: ایران نقش مهمی در ورود رسمی موضوع گرد و غبار به اسناد بین‌المللی محیط‌زیست داشته و پیگیری این پرونده در یونیا نیز ادامه خواهد داشت.

وی گفت:کانون‌های اصلی گرد و غبار در کشور‌های همسایه واقع شده و حل این مسئله بدون همکاری‌های فرامرزی امکان‌پذیر نیست. ساختار همکاری منطقه‌ای ایجاد شده، اما پیچیدگی‌های سیاسی و مقاومت برخی کشور‌ها مسیر را دشوار کرده است.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، خرسند با اشاره به کاهش چشمگیر تراز آب دریای خزر گفت:همه کشور‌های ساحلی اکنون نسبت به خطر کاهش تراز آب حساس شده‌اند و همین موضوع باعث شده برگزاری اجلاس تهران در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: جلسه ویژه کشور‌های ساحلی تا پایان سال جاری میلادی در دبیرخانه موقت کنوانسیون برگزار می‌شود تا زمینه برای برگزاری اجلاس تهران و نشست سران کشور‌های ساحلی فراهم شود.

به گفته خرسند، اگرچه محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی در همکاری‌های جهانی وجود دارد، اما روند کنونی نشان می‌دهد که ایران در مسیر مناسبی قرار گرفته و می‌تواند از اجلاس UNEA-۷ نیز دستاورد‌های عملی برای محیط‌زیست کشور به همراه بیاورد.

او تأکید کرد: هدف ما حضور تشریفاتی نیست؛ تلاش می‌کنیم این اجلاس نقطه‌ای برای تقویت همکاری‌ها، انتقال فناوری و جلب حمایت‌های بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست ایران باشد.