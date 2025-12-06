اطلاعات هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که از بعدازظهر دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد در نیمه شمالی استان به ویژه ارتفاعات بارش باران و برف و در نیمه جنوبی گاهی بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی استان، همچنین پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی آلودگی، به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه تا ظهر روز دوشنبه در استان تهران به ویژه مناطق پرتردد شهری انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید مورد انتظار است.

همچنین برپایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، در پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی شده است. البته روز‌های شنبه و یکشنبه افزایش نسبی دما و روز دوشنبه کاهش محسوس دما دور از انتظار نیست.

هوای پایتخت سه درجه سرد می‌شود

طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی ۱۵ تا ۱۹ آذرماه، صاف تا کمی ابری، وزش باد ملایم با احتمال بارش خفیف باران، افزیش ابر و در برخی ساعات غبار محلی خواهد بود. همچنین در ساعاتی از شب احتمال بارش پراکنده در روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه وجود دارد.

بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا چهارشنبه به طور میانگین بین ۱۵ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند، در این بازه زمانی هوا سه درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود. کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از ۷ به ۱۰ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند که در این موضوع نیز افزایش حدود سه درجه‌ای هوا را خواهیم داشت.