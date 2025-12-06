به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با هدف تسهیل اعزام ساکنان کیش به سفر معنوی حج عمره، برای اولین‌بار اعزام مستقیم زائران حج عمره از کیش به عربستان سعودی انجام می شود.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این تصمیم با هماهنگی و مساعدت سازمان حج و زیارت با پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و یکی از شرکت های هواپیمایی در حال نهایی شدن است.

براساس این تصمیم ساکنان کیش و دارای فیش حج عمره، می‌توانند از کیش راهی سرزمین وحی شوند.

افرادی که فیش ثبت‌نامی حج عمره دریافت نکرده‌اند، می‌توانند نسبت به خرید فیش اقدام کنند و اولویت اعزام با افرادی است که فیش ثبت نامی دارند.

سهمیه اولین کاروان اعزامی ۹۰ نفر پیش‌بینی شده است.