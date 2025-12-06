به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون قضایی دادگستری کل و رئیس شورای حل اختلاف لرستان گفت:به مناسبت ایام شهادت حضرت ام البنین (س) و به احترام آن بانوی بزرگ،۱۷ پرونده ی قضایی مهم در شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز با صلح و سازش مختومه شد.

یار الله کاکولوند افزود:این پرونده‌ها شامل مطالبه خسارت، اختلافات خانوادگی همچون طلاق به درخواست زوجه که با بازگشت به زندگی همراه شد، مطالبه وجه معادل ۲۸ گرم و ۴۰۰ سوت طلای ۱۸ عیار و مطالبه دو فقره چک به ارزش ۲۱۵ میلیون تومان بود.

وی بیان کرد:علاوه بر این،پرونده‌هایی در زمینه ی مطالبه مهریه که به سازش و ادامه زندگی مشترک انجامید، رفع تصرف عدوانی،لغو حضانت، رفع مزاحمت، الزام به تمکین و الزام به تنظیم سند خودرو هم با توافق طرفین مختومه شد.

کاکولوند با اشاره به تقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش اطاله دادرسی و ایجاد رضایت اجتماعی گفت:گسترش فرهنگ صلح و سازش یکی از اهداف مهم قوه ی قضائیه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اعتمادسازی بین مردم و دستگاه قضایی استان است.