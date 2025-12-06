به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنزگفت: این اقدام در پی شکایت شهروندان مبنی بر انتشار بوی نامطبوع صورت گرفت. پس از شناسایی کوره‌ها در رصد کارشناسان محیط زیست و صدور اخطار کتبی برای توقف فعالیت، با توجه به تداوم فعالیت غیرمجاز، شش واحد سنتی با حمایت و پشتیبانی قاطع دستگاه قضایی بخش امامزاده، مهر وموم شد.

علی سالاری باقدردانی از همکاری قضایی که لازمه برخورد مؤثر با متخلفان است، تأکید کرد: فعالیت هرگونه کوره زغال سنتی در سطح شهرستان نطنز ممنوع بوده و با هرگونه تخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان نیز خواستار شد از ورود به این حرفه خودداری نمایند، زیرا این کوره‌ها علاوه بر آسیب جدی به محیط زیست و سلامت مردم، منجر به پلمب واحد متخلف خواهند شد.