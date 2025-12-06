پخش زنده
نشست اعضای کمیته رسانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این جلسه که اعضا بر گفتمان سازی و جریان سازی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف تبیین دستاوردهای مکتب حاج قاسم سلیمانی با مشارکت مردم و رسانهها تاکید کردند،
عماد محمدی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان هم از آمادگی ۲۰۰ نفر از عوامل این مرکز برای پوشش مراسم سالگرد و تولید محتواهای مرتبط با ایام هفته مقاومت خبر داد.
رحمان جلالی معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان، اعلام کرد که در جلسه اخیر، مصوبات بسیار خوبی به تصویب رسید که در چند حوزه تقسیمبندی شده است که حوزه اول، سیاستگذاری و برنامههای سال جاری بود. در این راستا، برنامهریزیهای دقیقی انجام شده است.
وی گفت حوزه دوم به تولید محتوا اختصاص یافته که بنا شده است از تمامی ظرفیتهای تولیدی استان، افزون بر مجموعههای فرهنگی که در این زمینه دارای سبک و نظر هستند، بیشترین بهرهبرداری صورت گیرد.
جلالی گفت: در حوزه سوم، انتشار و مهندسی انتشار مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سکوهای انتشار به عنوان یکی از ظرفیتها شناسایی شدند.
وی گفت :با توجه به اینکه این جلسه به شکل آرایش قرارگاهی برگزار شد، همه ظرفیتهای موجود در نهادها و مجموعههای مختلف استان نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا بتوانیم انتشار حداکثری محتوای تولید شده را فراهم نماییم.
همچنین در حوزه فیدبک و بازخورد، یک مجموعه نظارتی فعال شده است که به بررسی اقدامات کمیتههای عملیات روانی و کمیته رسانه ستاد خواهد پرداخت.