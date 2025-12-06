رئیس سازمان امور اراضی کشورگفت: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی گامی مهم و مؤثر در حفظ و صیانت از خاک است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار گفت: سازمان امور اراضی کشور در یک سال دولت چهاردهم توانسته نسبت به تثبیت مالکیت و رفع تداخلات حدود دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی اقدام نماید.

وی افزود: اجرای طرح تجمیع و یکپارچگی در سطح ۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، شناسایی و جلوگیری از ۸۳ هزار مورد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و بازگشت و آزادسازی ۴۳ هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

نامدار با بیان اینکه ۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور تنها پنج میلیون هکتار آن دارای خاک حاصلخیز درجه یک و دو است که باید آن را حفظ کرد افزود: این مقدار زمین مرغوب کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی کشور بوده و حفظ این اراضی از مأموریت‌های اصلی سازمان امور اراضی کشور است که می‌تواند نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای نیز در صیانت از خاک به عنوان یک سرمایه ارزشمند محسوب شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به مناسبت روز جهانی خاک گفت: شعار امسال "خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم" تعیین شده که نشانگر اهمیت و نقش خاک سالم به عنوان بستر تولید غذا و منشاء حیات انسان‌ها در روستا و شهر‌ها است.

وی در پایان با قدردانی از تمامی حامیان و حافظان خاک و زمین‌های کشاورزی، گفت: امیدوارم همگی به اهمیت و ارزش این نعمت خدادادی پی برده و برای حفظ و صیانت از آن تمام تلاش و همت خود را به کار گیرند.