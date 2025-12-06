پخش زنده
مجتمع شهید آوینی با همکاری برنامه پاورقی دومین دوره تخصصی «آموزش نویسندگی و اجرای طنز یک نفره تلویزیونی»را برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اگر دغدغه دارید و دوست دارید حرف خودتون رو تو حالت شوخی و جدی با بقیه درمیون بذارید، این دوره برای شماست.
یه طنزپرداز اگه فقط بنویسه، مثل دونده بدون کفش میمونه! اگر فقط اجرا کنه، مثل کسیه که نشسته و دوست داره بدوعه! تو این دوره یاد میگیری هم طنز خوبی بنویسی و هم اجرای درست داشته باشی، مثل یه دونده حرفهای.
اینجا قرار نیست فقط کلاس بگذرونی؛ قراره یه برنامه واقعی بسازی. از جنس پاورقی.
سرفصلها و مسیر آموزشی:
سردبیری طنز تلویزیونی
چطور از ایده به متن، از متن به روایت و از روایت به اجرا برسیم؟
طنزنویسی و شوخینویسی در آیتم تلویزیونی
خلق لحظههای خندهدار، با معنا، متناسب با تصویر
گونهشناسی طنز مجریمحور
بررسی مدلهای مختلف طنز در قاب برنامهمحور
تعامل سردبیر یا نویسنده با عوامل تولید
شناخت نقشهای پشتصحنه و ارتباط مؤثر با تیم تولید
ورکشاپهای انتقال تجربه
پایان مسیر؟ نه. وقت شروع توئه.
در پایان این دوره، با کمک مربیان، اپیزود اول برنامهت رو خودت میسازی.
ظرفیت کلاس ها محدود و تجربه واقعی از اتاق فکر تا استودیو است.
جهت راحتی حضور علاقهمندان از سراسر کشور؛*کلاسها هرهفته پنجشنبه، برگزار میشود.
هزینه ثبت نام در مصاحبه: ۹۰ هزار تومان مهلت ثبت نام تا ۲۰ آذر ماه است.