دومین درسگفتار از نخستین دوره دانشافزایی ادبیات معاصر فارسی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای هند، با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور و مرکز تحقیقات فارسی و نمایندگی بنیاد سعدی در دهلینو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه که با حضور بیش از پنجاه دانشجوی زبان فارسی از دانشگاههای مختلف هند بهصورت حضوری و برخط برگزار شد، اخلاق احمد آهن، مدیر کرسی زبان فارسی در دانشگاه جواهر لعل نهروی و رئیس انجمن شاعران فارسیزبان، درسگفتار خود را با عنوان «شعر و شاعران فارسیزبان در هند جدید» ارائه کرد.
اخلاق آهن با اشاره به پیوستگیهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و هند، این کشور را یکی از کانونهای پرفروغ شعر فارسی در دورههای مختلف توصیف کرد.
او با تأکید بر اینکه شعر فارسی سبک هندی از پرمایهترین و فراگیرترین سبکهای شعر فارسی است، سهم هند را در این حوزه بیش از دیگر قلمروها و بسیار تأثیرگذار دانست.
وی همچنین نقش شعر فارسی را در خودآگاهی ملی و دینی هند جدید برجسته دانست و اقبال لاهوری را قله این جریان معرفی کرد و گفت: اقبال روح آگاهی را در جامعه هند دمید.
مدیر کرسی زبان فارسی دانشگاه جواهر لعل نهرو با اشاره به تأثیرات شعر فارسی بر شعر اردو و سایر زبانهای رایج در هند افزود: شعر فارسی از نظر فرم، محتوا و گستره واژگان بر همه این زبانها تأثیر تام و تمام داشته است.
اخلاق آهن وضعیت امروز شعر فارسی در هند را فروغی از روشنایی خیرهکننده گذشته توصیف کرد و گفت: متأسفانه شعر فارسی در روزگار کنونی هند رونق گذشته را ندارد و به جمعی محدود خلاصه شده است.
این دوره آموزشی با هدف تقویت مهارتهای زبانی و ادبی دانشجویان هندی، هر هفته روزهای سهشنبه در مرکز تحقیقات فارسی و نمایندگی بنیاد سعدی در دهلینو برگزار میشود. در این برنامه، چهارده استاد ایرانی و یک استاد هندی درسگفتارهای تخصصی خود را در حوزههای مختلف ادبیات معاصر فارسی ارائه میکنند.