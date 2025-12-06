پخش زنده
قصر الپاشا، یکی از گنجینههای باستانی در غزه متعلق به دوره ممالیک است که توسط ماشین جنگی اشغالگران ویران و بیش از ۱۷ هزار قطعه باستانی آن سرقت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین؛ قصر الپاشا یکی از گنجینههای باستانی غزه است که چیزی جز یک خرابه از آن باقی نمانده، این بنای باستانی را ماشین جنگی اشغالگران ویران کرده. آنها فقط به تخریب و نابودی آن بسنده نکردند، بلکه بیش از ۱۷ هزار قطعه باستانی را نیز سرقت و به موزههای خود منتقل کردند. قصر الپاشا در محله الدرج در بخش قدیمی شهر غزه قرار دارد و تاریخ ساخت آن به دوره ممالیک باز میگردد. این بنا یکی از مهمترین مکانهای تاریخی در نوار غزه به شمار میرود.
شهر سَبَسطیه در شمال کرانه باختری نمونهای از تلاش اشغالگران برای سلطه بر اماکن باستانی فلسطین و سرقت آثار تاریخی است. هدف اشغالگران از این سرقتها، پشتیبانی از یک روایت جعلی تاریخی است که مدعی وجود ریشههایی برای آنها در این سرزمین میشود و از آثار باستانی برای خدمت به طرح شهرک سازی استفاده میکنند.
گزارشهای محلی و بین المللی نیز به افزایش عملیات حفاری غیرقانونی در کرانه باختری به ویژه در مناطق «ج» اشاره دارد که در آن گروههای رسمی و غیررسمی اسرائیلی قطعات باستانی را بیرون میکشند و آنها را به موزههای خود منتقل میکنند یا در بازار سیاه به فروش میرسانند که به طور آشکار، نقض قوانین بین المللی و توافقنامههای حفاظت از میراث فرهنگی است.