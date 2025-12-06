مشکل آورده مانع تحویل کامل واحدهای مسکن ملی در ایلام
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان ایلام از تحویل ۱۷۰ واحد خبر داد و گفت: ۱۰۵ واحد دیگر بهعلت عدم تأمین آورده، امکان واگذاری ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «فرید افسرده» معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان ایلام از آماده تحویل بودن ۲۷۵ واحد مسکن خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۷۰ واحد به متقاضیان تحویل شده و ۱۰۵ واحد دیگر بهدلیل عدم تکمیل آورده، امکان واگذاری ندارند.
فرید افسرده با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان افزود: ۷۰۰ واحد دیگر نیز با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت تسویه آوردهها از سوی متقاضیان، این واحدها تا بهمنماه امسال قابل بهرهبرداری و تحویل خواهند بود.
بهگفته وی، سهم استان ایلام از طرح نهضت ملی مسکن ۳۲ هزار و ۶۰۱ واحد است و بر اساس برنامهریزیها، در صورت تکمیل بهموقع آوردهها، تا بهمن ۱۴۰۴ بیش از ۹۷۰ واحد از پروژههای در دست اجرا تکمیل و تحویل متقاضیان میشود.