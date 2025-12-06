خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «فرید افسرده» معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام از آماده‌ تحویل بودن ۲۷۵ واحد مسکن خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۷۰ واحد به متقاضیان تحویل شده و ۱۰۵ واحد دیگر به‌دلیل عدم تکمیل آورده، امکان واگذاری ندارند.

فرید افسرده با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان افزود: ۷۰۰ واحد دیگر نیز با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت تسویه آورده‌ها از سوی متقاضیان، این واحد‌ها تا بهمن‌ماه امسال قابل بهره‌برداری و تحویل خواهند بود.

به‌گفته وی، سهم استان ایلام از طرح نهضت ملی مسکن ۳۲ هزار و ۶۰۱ واحد است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در صورت تکمیل به‌موقع آورده‌ها، تا بهمن ۱۴۰۴ بیش از ۹۷۰ واحد از پروژه‌های در دست اجرا تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.