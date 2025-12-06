پخش زنده
حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبدالهی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ عالم وارسته، روحانی مبارز و انقلابی، حضرت حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبدالهی (ره) دعوت حق را لبیک گفت.
این عالم روحانی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در مسئولیتهای مهمی در قوه قضاییه و امامت جمعه عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (ع)، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم شریف اصفهان سپری کردند.
بیتردید فقدان این عالم ربانی، ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه روحانیت و مردم مؤمن و انقلابی خواهد بود.
مرحوم عبداللهی با تقدیم فرزند شهیدش به اسلام، همواره از مدافعان اسلام و نظام اسلامی بود.
در بین تمام صفات و ویژگیهای اخلاقی و رفتاری ایشان، تواضع بینظیر و مثالزدنی این روحانی وارسته و مخلص برای اینجانب تعجببرانگیز بود.