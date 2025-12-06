پخش زنده
بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تابآور» در شهرستان قوچان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مانور با هدف ارتقای آگاهی دانشآموزان و افزایش توان واکنش سریع مدارس در برابر حوادث طبیعی، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و با مشارکت جمعیت هلالاحمر، اورژانس، شهرداری، دستگاههای خدماترسان و ستاد بحران شهرستان در دبیرستان فرهنگیان۳ اجرا شد.
در این برنامه، دانشآموزان با تمرینهای عملی پناهگیری، خروج اضطراری و شیوه مواجهه با حوادث زلزله آشنا شدند و نیروهای امدادی با اجرای عملیات نجات، ارزیابی اولیه و انتقال مصدومان، توان و آمادگی خود را مورد ارزیابی قرار دادند.