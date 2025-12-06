به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شانزدهم آذر ۱۳۳۲ روزی بود که دانشجویان علیه استعمار قیام کردند و اعتراض خود را نسبت به حضور نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا در تهران نشان دادند.

خشم دانشجویان ایرانی به روشنگری در کلاس‌های درس رسید و فضای دانشگاه را بهم ریخت.

در حمله ماموران شاه به دانشگاه تهران ، محمد شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا شهید و تعدادی دانشجوی مجروح شدند.

این حرکت فصل جدیدی در مبارزه‌های دانشجویی علیه استبداد و استعمار شد، مبارزاتی که تا سرنگونی رژیم ستم شاهی ادامه پیدا کرد.

حرکت دانشجویی پس از انقلاب هم بار‌ها به کمک کشور آمد دانشجویان ایرانی امروز هم تلاش برای پیشرفت کشور را رسالت خود می‌دانند.