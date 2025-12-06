پخش زنده
شادپیمایی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کاروان شادپیمایی با هدف اطلاعرسانی افتتاحیه سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودکان و نوجوانان از پیادهراه بوعلی آغاز و با اجرای برنامههای متنوع و ۱۲۰ عروسک نمایشی به سمت میدان امام خمینی برگزار شد.
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان از رویدادهای شاخص هنری کشور است که هر ساله با حضور گروههای خلاق تئاتر، حالوهوای شهر را به فضایی شاد تبدیل میکند.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه جاری با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در استان همدان در حال برگزاریست.
در پایان مراسم شادپیمایی از شماری از فرزندان شهدای اقتدار تجلیل شد.