سرپرست دانشگاه پیام نور مهریز از تنوع بیسابقه در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در ۱۹ رشته برای نیمسال جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شرقی در نشست خبری با اصحاب رسانه از آغاز ثبتنام دورههای کارشناسی ارشد این مرکز از ۱۶ آذرماه خبر داد و گفت: این دانشگاه با ارائه ۱۹ رشته پرمتقاضی آماده جذب دانشجو برای نیمسال جدید است.
وی افزود: ثبتنام متقاضیان مقطع کارشناسیارشد از طریق سایت سازمان سنجش انجام میشود. دانشگاه پیام نور مهریز در ۱۹ رشته از جمله حسابداری، مدیریت کسبوکار (گرایشهای استراتژیک و مالی)، مدیریت دولتی، قرآن و حدیث و نهجالبلاغه پذیرش خواهد داشت.
سرپرست دانشگاه پیام نور مهریز با اشاره به برنامههای توسعهای این مرکز اظهار داشت: علاوه بر گسترش فعالیتهای آموزشی مبتنی بر نیازهای منطقه، تعامل با سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین تقویت فعالیتهای فرهنگی و مهارتی دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است.
شرقی تأکید کرد: هدف ما اینست که دانشجویان بتوانند از ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه بیشترین بهره را ببرند و در آینده به عنوان نیروی انسانی توانمند وارد بدنه سازمانها و بخش خصوصی شوند.