به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز(شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴) به مناسبت روز دانشجو در مراسم «دانشجوی امروز؛ معمار فردا» در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شده بود، ضمن تبریک میلاد باسعادت دخت نبی اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) را به دانشجویان حاضر در این جلسه از جمله بانوان و گرامیداشت روز دانشجو اظهار داشت: به عنوان یک مشهدی از حضور در جمع شما خرسندم و مفتخرم که در یک جمع دانشجویی حضور پیدا کرده ام و اغراق نمی کنم که این تجربه با سایر تجربیات متفاوت است. من جلسات متعددی در محیط های دانشگاهی داشتم و مشاهده کردم که فضای امروز این دانشگاه و نکاتی که دانشجویان مطرح کردند متمرکز به موضوعات و دغدغه های اصلی کشور بود و از این بابت از همه شما تشکر می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره سؤالات مطرح شده دانشجویان پرداخت و گفت: یکی از چالش های اساسی ما رابطه میان دانشگاه با جامعه، صنعت، فناوری و مردم است که باید برطرف شود. بی شک حکمرانی و مسئولان در بسترسازی و تسهیل این کار نقش اساسی دارند البته اساتید دانشگاه نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند اما با وجود کاستی ها، اینکه به این موضوع توجه نشده را نمی پذیرم ولی معتقدم سرعت ما در این حوزه کُند است.

وی در ادامه با بیان اینکه جایی که دانشگاه با میدان ارتباط برقرار کرده و علم به صورت کاربردی در دل جامعه آمده توانسته ایم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم، اظهارداشت: ما در حوزه مسائل علمی در حوزه فناوری و یارانه ای جهش های خوبی داشتیم. البته در حوزه زیرساختی اشکالاتی داریم اما فناوری و پیشرفت های علمی ما در این حوزه با تلاش جوانان رقم خورده است. این نتیجه ارتباط مستقیم دانشگاه و اساتید مربوطه با بازار و جامعه است.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایران در حوزه هوافضا و موشکی و به خصوص برخی فناوری های این حوزه، جزء دو کشور نخست دنیاست و این به خاطر جوانانی است که در این حوزه فعالیت کرده اند، عنوان کرد: پیش از این حوزه هوافضا اینگونه نبود و این پیشرفت از زمانی رقم خورد که درهای این صنعت به روی دانشگاه ها باز شد؛ البته زمانی ورود دانشگاهیان به سپاه به خاطر مباحث حفاظتی ممکن نبود و از سوی دیگر دانشگاه نیز اجازه ورود به حوزه نظامی را نمی داد از این رو بیرون از دانشگاه و بیرون از سپاه، تشکیلاتی را به راه انداختیم تا بتوانیم از توان علمی دانشگاه استفاده کنیم و به این پیشرفت رسیدیم، و البته نمونه دیگر این تلاش ها در حوزه هسته ای صورت گرفت.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر عدم استفاده از دانشجویان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: من طی سال های کار خود در مجلس همواره از هوشمندسازی، شفاف سازی، کارآمدسازی و مردمی سازی گفته ام که همه آنها باید گام به گام پیش برود و همواره به آن وفادار بوده ام. من از بعد از جنگ در قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، بسیج، هوافضا، ناجا، شهرداری و امروز در مجلس شورای اسلامی این را وظیفه خود می دانم که حتما مردمی سازی را دنبال کنم و مجلس باید با اولویت این کار را انجام دهند.

قالیباف در همین زمینه با اشاره به فعالیت مجلس دانشجویی که دارای کمیسیون ها و دستورکارهای مخصوص به خود است، یادآور شد: در برخی از قانونگذاری ها در عرصه های مختلف از ظرفیت این مجلس دانشجویی استفاده شده است. همچنین امروز در حال گذراندن دوره های هفتم و هشتم مدرسه های حکمرانی در مجلس هستیم و برنامه هفتم که یک برنامه مسأله محور است از دل همین اقدامات کارشناسی و تاثیرات دانشگاه بیرون آمده است.

وی اضافه کرد: پیش از اینکه لایحه برنامه هفتم در مجلس بررسی شود، در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و نخبگانی و با نگاه مسأله محوری، مردمی سازی و نخبه سازی تدوین شده است. همچنین ما این برنامه را جمع سپاری کردیم و مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه تمرکززدایی را محور کار خود قرار داد تا از دیدگاه های مختلف در تدوین این قانون استفاده شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به راه اندازی تشکیلات مرکز پژوهش های مجلس در استان خراسان رضوی و برخی استان های دیگر، عنوان کرد: ما با هدف تمرکززدایی این کار را کردیم و طرح ها و لوایح را با جمع سپاری بررسی می کنیم و تمام اساتید و نخبگان از طریق بسترهای موجود امکان ارائه پیشنهاد دارند. البته عیب و نقص داریم و با اهداف خود فاصله داریم اما رویکرد ما این چنین است.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با فساد، بیان کرد: مهم ترین کار ما در مجلس قانونگذاری است و در حوزه مبارزه با فساد، قانون شفافیت یکی از آنها بود و این تنها طرحی بود که به عنوان اولین نفر آن را امضا کردم. البته تصویب این قانون فراز و نشیب های فراوانی داشت و گرچه این نقد به مجلس وارد است که در مجلس یازدهم این موضوع که دو سوم آرا را لازم داشت، رأی نیاورد اما باز هم تلاش کردیم و این طرح را مجددا به صحن مجلس آوردیم و به سرانجام رساندیم.

قالیباف با اشاره به قوانینی که در حوزه مبارزه با فساد تصویب شده است، عنوان کرد: قانون معروف به سوت زنی حدود بیش از 2 سال است که تصویب و ابلاغ شده است اما متاسفانه مطالبه گری در این زمینه صورت نمی گیرد ولی ما وظیفه خود را در این زمینه انجام دادیم.

رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به مسائل صنفی دانشجویی در حوزه جهاد دانشگاهی بیان کرد: من به طور خاص، موضوعات جهاد دانشگاهی را به ویژه در موضوعاتی که به حوزه ملی مربوط می شد پیگیر کردم و معتقدم بدون شک جهاد دانشگاهی محلی است که نیاز رابطه میان جامعه و دانشگاه و تبدیل علم به فناوری را بر عهده دارد لذا برای ما بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: همچنین یکی از زمینه های تولید فساد، وجود قوانین تکراری یا ناسخ و منسوخ یکدیگر است. امروز شاید تورم قانون در کشور از تورم در حوزه نقدینگی نیز بیشتر است و بر همین اساس ما در مجلس یازدهم و دوازدهم با کمک جامعه نخبگانی در حال تلاشیم تا نتایج 118 سال قانونگذاری کشور را تنقیح کنیم و نتیجه آن نیز در سامانه قانون یار آمده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته و قرار است در نهایت 12 هزار و 500 قانون کشور را تا پایان سال با استفاده از سخت افرارها و نرم افزارهای هوش مصنوعی به حدود 3 هزار قانون برسانیم.

قالیباف ادامه داد: مقرر شده تمام قوانین کشور را در قالب 49 قانون جامع جمع آوری کنیم تا مردم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و همین امر باعث سبک شدن بار بروکراسی سنگین کشور می شود. یکی از راه های مهم مبارزه با فساد کاهش قوانین اضافی و متضاد در کشور است که تا کنون بیش از 70 درصد این کار انجام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قوانین توسط مجلس، عنوان کرد: توقف جرائم و نظارت بر تخلفاتی که در جریان اجرای قوانین صورت می گیرد، وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست بلکه بر اساس قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است.

وی همچنین درباره انتقاد یکی از دانشجویان که مجلس را مجلس حداقلی خوانده بود، گفت: چنین سخنانی و اینکه مثلا گفته شود یک نماینده مجلس، نماینده مردم نیستند، خلاف قانون اساسی است ضمن اینکه در محیط دانشگاهی نباید چنین صحبت هایی شود؛ این که مشارکت پایین است یا به قول یکی از دانشجویان، 60 درصد مردم رأی نمی دهند، اشکال است اما این اشکال در جای دیگر است و کسی مانع رأی دادن افراد نشده و درست است که همه ما نسبت به مشارکت پایین مردم در جریان انتخابات دغدغه مند هستیم اما باید نکاتی که می گوییم مبنا داشته باشد.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به ادامه روند تحقیق و تفحص ها که مورد انتقاد برخی دانشجویان بود نیز گفت: بعد از تصویب یک طرح تحقیق و تفحص در صحن مجلس و نهایی شدن آن در صحن مجلس، این طرح به قوه قضائیه می رود و طبق قانون دیگر در اختیار مجلس نیست؛ البته در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین و وظایف، سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستقل می تواند شاکی باشد و این سازمان قاضی هم دارد و می تواند تا پایان کار یک تخلف را پیگیری کند تا به نتیجه برسد. درحالی که ما در مجلس صرفا کار نظارت بر روندها و عملکردها را داریم. ما به عملکرد وزرا نظارت داریم و به آنها تذکر شفاهی و کتبی می دهیم و از او سؤال می کنیم و در نهایت اگر مؤثر نشد، قطعا به سمت استیضاح او می رویم اما نظارت مجلس از جنس نظارت نهادی است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس قطعا با دولت همکاری می کند، عنوان کرد: ما با رعایت اصل تفکیک قوا، به وفاق میان قوا قائل هستیم و میثاق این وفاق نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت است و هر کجا قرار باشد دولت از مسیر اجرای برنامه هفتم خارج شود، قطعا مجلس می ایستد چرا که خلاف قانون است؛ بنابراین وفاق لازم است اما کافی نیست، زمانی کافی می شود که منجر به بازشدن گره مشکلات زندگی مردم شود. خروجی وفاق باید حل مشکلات مردم باشد.

قالیباف همچنین با بیان اینکه ممکن است در بخش هایی از قانون برنامه شاهد اشکالاتی باشیم که با نظر نخبگان و کارشناسان امکان اصلاح وجود دارد، گفت: ما در صورت به جمع بندی رسیدن در این حوزه با همکاری مرکز پژوهش ها می توانیم در کمتر از 45 روز، قانون را اصلاح کنیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به ناکامی 6 قانون برنامه توسعه قبلی در کشور که حتی 35 درصد آن نیز تحقق نیافت، یادآور شد: یکی از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های قبلی این بود که نظارت بر اجرای احکام آنها، بعد از پایان مهلت اجرای برنامه انجام می شود، این در حالی است که ما با تشخیص این آسیب، در ماده 118 برنامه هفتم دولت را ملزم به تشکیل هیأتی از مسئولان عالیرتبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرده که با حضور ناظران مالی و ناظران اجرایی در وزارتخانه ها، بر روند اجرای برنامه نظارت کند و دولت در نهایت مکلف شد گزارش عملکرد خود در پایان هر سال از اجرای برنامه به مجلس ارائه کند.

وی اضافه کرد: در یکی دو هفته گذشته دیدید که گزارش عملکرد سال نخست اجرای برنامه به مجلس آمد و ما با بررسی های صورت گرفته با حضور وزرا متوجه شدیم در کدام قسمت برنامه عقب هستیم و براساس نتایج آن جلسات نظارتی، قرار است از هفته جاری الزامات برای تدوین بودجه سال آینده که سال دوم اجرای قانون برنامه است را تصویب کنیم تا پیش از ارائه لایحه بودجه 1405 از سوی دولت در ابتدای دی ماه، تکلیف دولت روشن شود و لایحه بودجه 1405 را بر اساس این الزامات ارائه کند.

وی تاکید کرد: این نخستین بار است که در دوازده دوره مجلس، شاهد هستیم که نظارت بر اجرای برنامه به صورت سالانه انجام می شود و این اقدام در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت و معتقدم دانشجویان و دانشگاهیان نیز باید این موضوع را به صورت مرتب مطالبه کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم بر اولویت اقتصاد و فرهنگ، تأکید داشتیم، یادآور شد: مرداد نخستین سال مجلس یازدهم بود که از رسانه ملی به مردم گفتم امروز ما نمایندگان ملت متمرکز بر اقتصاد و خیزش اقتصادی هستیم و در سال پایانی مجلس یازدهم نیز در گزارشی که به مردم دادم، اعلام کردم که با مصوبات مهم مجلس یازدهم زمینه برای یک خیزش اقتصادی فراهم شده و در این زمینه نه به قانون نیاز داریم و نه قانونی مانع از تحقق آن است.

قالیباف در همین زمینه ادامه داد: برخورد با بانک آینده به واسطه اقداماتی بود که مجلس انجام داد و با تصویب قانون بانک مرکزی، این بانک را مقتدر کرد و زمینه قرار گرفتن بانک آینده در مرحله گزیر و فیصله را فراهم کرد، درحالی که تصور می شد حواشی این کار بسیار زیاد باشد اما به دلیل دقیق بودن قانون بانک مرکزی این کار پیش رفت.

وی افزود: در مبارزه با سوداگری نیز قانون مبارزه با سوداگری را داشتیم که توانستیم با یک درصد مردم که از طریق ارز و طلا سوداگری می کنند برخورد کنیم. البته هنوز مشکلات معیشتی برطرف نشده که لازم است به دولت در این زمینه کمک کنیم.

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه قانون تولید دانش بنیان را یک قانون افتخارآفرین توصیف کرد و افزود: امروز ما صندوق دانش بنیان را داریم که بیشتر از 20 همت اعتبار دارد که فرصت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: مجلس در دوره یازدهم قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد. همچنین قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کردیم و برای رابطه میان موجر و مستأجر نیز قانون به تصویب رساندیم از این رو برای تولید، اجاره و احتکار مسکن که 70 درصد قدرت مالی هر خانوار است، قانون داریم اما دولت های ما در اجرا هیچ توجهی به قانون نداشته اند و این جا، جایی است که دانشجویان باید برای اجرای صحیح آن مطالبه گری کنند.

رئیس مجلس در ادامه درباره قانون کالابرگ الکترونیک، خاطرنشان کرد: درحالی که چند تاجر در ابتدای زنجیره تامین کالاهای اساسی، ارز ترجیحی دریافت می کنند تا با واردات نهاده باعث تولید مرغ ارزان قیمت شوند اما این هدف محقق نشده است که نشان از اشتباه بودن این مسیر است و لذا معتقدم حمایت ما باید از پایان زنجیره یعنی حمایت از مصرف کنندگان نهایی باشد به این معنی که وقتی فردی برای خرید به فروشگاه رفت باید مابه التفاوت یارانه ای که به ارز تعلق گرفته را آنجا دریافت کند. ما از طریق اجرای طرح کالابرگ الکترونیک قصد داریم قیمت کالاهای اساسی در طول سال برای دهک های هدف تغییر نکند، چرا که آنها نمی توانند در برابر تورم 40 درصدی تاب بیاورند.

قالیباف با اشاره به انتقادات فرهنگی دانشجویان درباره موضوع قانون عفاف و حجاب، بیان داشت: امروز برای عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم و رئیس محترم قوه قضائیه طی هفته های اخیر به این موضوع اشاره کرده اند

وی اضافه کرد: معتقدم امروز برخی کسانی که موضوع عفاف و حجاب را دنبال می کنند در واقع دغدغه فرهنگی و حجاب ندارند بلکه دغدغه سیاسی دارند که برای این کار مضر است؛ من بیشترین وقت را برای تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب گذاشتم. در استان های مختلف این موضوعات را با نخبگان و کارشناسان مختلف دانشگاهی و حوزوی دنبال کردم که چند جلسه آن در مشهد برگزار شد و حجاب دغدغه جدی و اساسی ماست.

قالیباف با اشاره به اداره شدن دانشگاه ها از طریق هیأت امنا، عنوان کرد: هیأت امنای دانشگاه به صورت آزادانه و مستقل در حال اداره کردن دانشجویان، دانشگاه ها و کارمندان آن است. البته اینکه حمایت های مالی از وزارت علوم و وزارت بهداشت به درستی انجام نمی گیرد، درست است؛ البته توجه به این وزارتخانه ها برای دولت و مجلس بر اساس برنامه هفتم بسیار مهم است.

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه تأکید کرد: ما به حکمرانی در فضای مجازی قائل هستیم چرا که فضای مجازی به صورت روزانه در زندگی مردم از جمله آموزش، خرید و فروش، ارز دیجتیالی و... تاثیر دارد و ممکن است کلاهبرداری هایی انجام شود مقابله با تخلفات، قانون می خواهد و هیچ کشوری در دنیا در حوزه فضای مجازی فاقد حکمرانی نیست.

وی افزود: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه 32 بندی تصویب و ابلاغ شده که در حال پیگیری است و این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را دنبال می کند و هم خارج شدن واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است.

وی در همین زمینه تاکید کرد: اینکه امروز فیلترینگ انجام شود که بالای ۷۰ درصد مردم با فیلترشکن ها وارد فضای مجازی می شوند را نمی پذیریم چرا که باعث آثار ضد امنیتی و ضد اخلاقی برای مردم می شود.

قالیباف ادامه داد: بی تردید جنگ ۱۲ روزه گذشته یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر و نقطه آغازی برای ماست. این ۱۲ روز صرفا ۱۲ روز نیست بلکه پازلی از یک جنگ بزرگ تر و ادامه دار تری بود که رخ داد. به جز مباحث فناوری در این حوزه، باید بدانیم که این جنگ صرفا نظامی نیست. درست است که در این جنگ از ابزار نظامی استفاده شد اما این جنگ، جنگ اقتصادی، رسانه ای، فرهنگی، ذهنی و جنگ شناختی و ترکیبی است و ادامه دارد که باید به آن توجه کنیم. این جنگ از زمین و آسمان به ذهن و افکار جامعه به ویژه جوانان و در محیط های دانشگاهی منتقل شده است. اگر نسبت به کشور و انقلاب و ملت خود دغدغه مندیم باید به این موضوع توجه کنیم.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان در حال تزریق فرهنگ ناامیدی به کشور هستند، عنوان کرد: آنها به دنبال ایرانی نازیستنی هستند تا اگر نتوانستند ایران را تجزیه کنند، آن را غیرقابل زیستن جلوه دهند. در این شرایط دانشگاه و دانشجو نقش تاریخی دارد و ما نباید مانع ورود آنها باشیم، بلکه آنها باید بسیج شوند و عقلانیت را محور قرار دهند و برای آینده طراحی کنند.

وی افزود: عقل نظام مند برای تغییر ساختارهاست، اگر عقل نقادی وجود نداشته باشد، قطعا اشکالات و ضعف ساختارها احصاء نمی شود که این موضوع باید از سوی دانشگاهیان دنبال شود. عقل طراحی به این معناست که آینده از این طریق ساخته شود. ما باید بدانیم بازدارندگی تنها با حوزه نظامی صورت نمی گیرد و اگر تاب آوری و انسجام اجتماعی نباشد، موشک ها به تنهایی نتیجه نمی دهد و دیدیم که در طول جنگ، قلب یکایک مردم با ما بود و هسته سخت ما، قلب 90 میلیون نفر ایرانی بود.

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به مسأله محور بودن برنامه هفتم، عنوان کرد: ما باید قدرت حل مسأله داشته باشیم و بدانیم اگر مشکلات را به مسائل تبدیل نکرده و این مسائل را به رسمیت نشناسیم نمی توانیم برای آنها راهکار پیدا کنیم و برطرف کنیم. حتی باید واقعیات تلخ در این زمینه را بپذیریم. ما در این زمینه دست همکاری به سمت شما دانشجویان و اساتید دراز می کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در این مراسم با اهدای لوح یادبوی از خانواده سردار رشید اسلام، شهید ابوالفضل رفیعی، سردار چزابه، به پاس سال ها مقاومت و صبر آنها، قدردانی به عمل آورد.

جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی نیز تاکید کرد: دانشجویان در 16 آذر 1332 در راه استکبارستیزی در خون خود غلتیدند و خیل دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و بعد از آن در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کرده و تعداد زیادی از آنها شربت شهادت نوشیدند.

وی افزود: دانشجویان نقش تعیین کننده در این دوران داشتند چرا که نیروهای متخصص به شکل ویژه وجود نداشت و در حوزه های مختلف باید دانشجویان مدیریت بخش های فنی و تخصصی کار را در دست می گرفتند. در هر گردان رزمی نیز بخش قابل توجهی را دانشجویان تشکیل می دادند که نمونه آن ۲۲۴ شهیدی است که دانشگاه فردوسی مشهد تقدیم ایران کرده است.

همچنین در ابتدای این جلسه نیز نمایندگان 9 تشکل دانشجویی به بیان دیدگاه ها و مطالبات خود از مجلس شورای اسلامی پرداختند که در ادامه می آید:

سیدعلی موسوی مشهدی از انجمن های علمی دانشجویی: دانشگاه مشهد خانه جوانانی است که اگر بخواهد کشور را از نو می سازند. ما آمده ایم تا صدای دانشجویی باشیم که خسته نشده و مطالبه گری می کند. مردم و دانشجویان دشمن نیستند. اگر دانشجو دیده نشود، خطرناک می شود که از هر چیز دیگری خطرناک تر است. اگر تصمیمات بدون حضور دانشجو گرفته شده و آینده خود را تاریک ببیند، مشکل از دانشجو نبوده و از مسئولان است. اولین قدم شنیدن صدای دانشگاه است که باید امید را در آن زنده نگاه داشت. اگر می خواهید دانشجو مهاجرت نکند باید امکانات داشته باشد. مهاجرت آنها به خاطر تاریکی آینده اشتغالی و تضعیف امید اجتماعی است. آنها لجاجتی ندارند و اگر انگیزه داشته باشند هیچگاه ایران را ترک نمی کنند. رفاه مردم از سلیقه مسئولان مهم تر است. کمر مردم زیر بار گرانی ها خم شده و جریانات سیاسی برای آنها مهم نیست. اگر مردم احساس در اولویت بودن نکنند هر سیاستی شکست می خورد. دانشگاه ما ایده های زیادی دارد اما مجلس از این ظرفیت استفاده نمی کند. این حق ماست که در تصمیم سازی ها دیده شویم. مردم پشت شما می ایستند اگر شما پشت مردم باشید. افشاگری ها درباره پرونده های اقتصادی و اختلاس باعث کاهش امید مردم می شود. برنامه عملی مجلس برای برخورد واقعی با فساد چیست؟ نیاز ما آشتی با دنیا و حقیقت است. ما نسل فرار مغزها نیستیم بلکه نسل فراری داده شده هستیم. دانشگاه فردوسی مشهد ظرفیت بالایی دارد که نباید برای تبدیل به ایده به محصول التماس بودجه کند ما می خواهیم اعتبار اختصاصی برای ایجاد نمایشگاه دائمی به ما تخصیص دهید. دنیا باید به دنبال فرصت در دانشگاه ما باشد. اگر می خواهید ایران و دانشجو بماند باید مسیر را تغییر داد و با مردم و دنیا آشتی کرد و فساد را از ریشه خشکاند. ما این آمادگی را داریم.

فاطمه تولایی از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی: ما امروز جمع شده ایم تا یادآوری کنیم دانشگاه صرفا برای آموزش نیست بلکه ضمیر بیدار جامعه است و تحلیل و نقد در آن شکل می گیرد. دانشجویان نخستین کسانی هستند که تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را لمس کرده و به عنوان نیروی تحلیلگر ایفای نقش می کند. روز دانشجو می گوید رسالت دانشگاه فراتر از تولید علم است و نقش تاریخی ما پاسداری از آینده کشور در بزنگاه های ملی است. ما باید با حساسیت دیرینه خود به مهم ترین پرسش بپردازیم که با وجود همه پیشرفت های دانشگاه های مدرن ایران، چرا هنوز میان دانش تولیدی دانشگاه و تصمیمات سرنوشت ساز در کشور فاصله جدی وجود دارد. پرسش صریح ما این است که چه نهادی در چه زمانی و با چه اراده ای این فاصله را از میان بر می دارد. شکاف میان دانایی و تصمیم مسأله ای است که مانع به نتیجه رسیدن تصمیمات می شود. تصمیم گیری بدون تحلیل و مدل سازی دقیق، به مثابه حرکت در مِه است و هزینه آن را نیز مردم می پردازند. مجلس به عنوان خانه ملت باید وارد شده و به رسالت وجودی خود یعنی نمایندگی از زنان و مردان عمل کند. افزایش شکاف میان سیاست و واقعیت عواقب جبران ناپذیری دارد. مسیر اصلاح پیچیده نیست و قانونگذاری باید از تصمیم سازی شهودی به تصمیم سازی مبتنی بر شواهد علمی تبدیل شود.

امیرحسین راک نماینده جامعه اسلامی دانشجویان: دانشجو فرزند آگاه ملت و طلایه دار بیداری است و در صف نخست ایستادگی در برابر استکبار ایستاده و اجازه نمی دهیم مستکبران سرمایه های این کشور را به تاراج ببرند. در شرایطی که آتش خشم رژیم صهیونیستی بر سر کشور سایه انداخته، هنوز برخی به جای مقاومت از مذاکره می گویند در حالی که ما هرگز عقب نمی نشینیم و اجازه نمی دهیم خائنان آینده کشور را به میز مذاکره گره بزنند و با آنها برخورد می کنیم. احساس انسجام ملی با حفظ کرامت مردم شکل می گیرد. زخم تبعیض، بوی فساد و شکاف های عمیق طبقاتی مردم را اذیت می کند. بی تدبیری دولت زندگی مردم را سخت تر کرده است و نظارت به درستی انجام نمی شود. افزایش قیمت ها را شاهدیم در حالی که درآمدها همچنان پایین است. در حوزه جمعیت بارها رهبر معظم انقلاب تأکید کرده اند اما اقدامات در میدان عمل با آن فاصله جدی دارد. اقدامات دولت در این حوزه بسیار ناکارآمد است. جوانانی که با قیمت های کمرشکن روبرو هستند امکان تشکیل خانواده را ندارند. اگر جمعیت اولویت ملی است باید در بودجه، قانونگذاری و حمایت های ملموس دیده شوند. سیاست های جمعیتی باید از سطح شعار خارج شود. امروز ما فرزندان این انقلاب با صدایی رسا و اراده ای استوار می گوییم برای خدمت، ساختن، برخاستن از دل مشکلات و شکوفایی ظرفیت های سرزمینمان آماده بوده و از شما انتظار داریم راه را برای ورود این نسل به تصمیم گیری ها هموار کنید.

محمدرضا میرشیر نماینده شورای صنفی دانشجویان: آقای قالیباف، انتقاداتی به شما همراه است. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دانشگاه ها حق دارند دارای استقلال اداری و مالی بوده و درباره منابع مالی خود تصمیم گیری کنند اما اولین کار تأمین بودجه از جیب دانشجویان در قالب های مختلف است. دانشگاه ها ملزم به صرف ۱۵ درصد و ۵ درصد بودجه خود در حوزه های علمی و فرهنگی هستند اما این اتفاق نمی افتد. مجلس فعلی چند تحقیق و تفحص در حوزه دانشگاه ها انجام داده در حالی که توسعه کشور از این مسیر است. بی عدالتی در توزیع منابع بیداد می کند و مرکزگرایی بلای جان حوزه آموزش عالی شده است. چرا رشد بودجه دانشگاه های پایتخت 47 درصد و برای دانشگاه فردوسی تنها ۲۴ درصد است. این شکاف منطق کارشناسی ندارد. دانشگاه، آزمایشگاه نیست و ما نگرانیم که تصمیمات غیرکارشناسی تبعاتی در آینده داشته باشد. این روزها می شنویم قرار است طول زمان تحصیل دوره کارشناسی ارشد به یک سال کاهش یابد اما مشخص نیست این تصمیم گیری بر چه اساسی است. آیا مجلس که قرار بود در رأس امور باشد بر این تصمیمات اشراف دارد؟

یاسین مسعودی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان: سخن گفتن در دانشگاه فردوسی با تعارف پیش نمی رود و ما مطالبه می کنیم و مدارا نمی کنیم. ما صدای دانشجویان به صورت بی پرده هستیم حتی اگر کسانی آشفته شوند. ما نمایندگان اقلیت نیستیم بلکه نمایندگان اکثریت هایی هستیم که صدایشان شنیده نمی شود. امروز انرژی و ظرفیت قانونگذاری در مجلس صرف مسائلی می شود که اولویت دار نیستند. مجلس باید خانه ملت و نماد قانون گرایی باشد اما همین مجلس بیش از 10 سال است از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان را بلاتکلیف گذاشته و قانون عفاف و حجاب را در زمان کوتاه به تصویب می رساند. ما درباره مجلسی صحبت می کنیم که به جای آنکه در آن به روی مردم باز باشد، به روی رانت ها باز است و کارخانه تولید ناامیدی شده است. برخی سیاست ها بر اضافه شدن مشکلات می افزاید. مجلس برای چه کسی قانون می نویسد؟ چرا اقلیتی کوچک در آن بر اکثریت در حوزه قانونگذاری حکمرانی می کنند. این نسل هر روز از خود می پرسد قرار است چه خبر ناامیدکننده جدیدی را بشنود. تاریخ با کسی تعارف ندارد و روزی می رسد که قدرت و صندلی باقی نمی ماند و باید پاسخ داده شود که ظرفیت ها کجا خرج شده است.

احمدرضا معین زاده نماینده شورای هماهنگی کانون های فرهنگی: روز دانشجو روز مطالبه گری است نه دید و بازدید رسمی. امروز جای مسئولان دولتی خالی است که زخم بستر پایتخت نشینی گرفته اند. روز دانشجو روز سخنرانی بی پاسخ نیست بلکه باید با مسئولانی که مسئول وضعیت امروز هستند، گفتگو کرد. امروز دیدن مسئولان در دانشگاه ها از دیدن آنها در روزهای راهپیمایی کم سابقه تر است. نظارت یا نظاره گری؟ رهبر انقلاب نقش مجلس را نظارت هوشمندانه دانسته اند اما امروز که پیشرفت اجرای قانون برنامه هفتم کمتر از 40 درصد بوده، سهم مجلس در این نظارت چیست؟ مجلس باید پیشگیرانه عمل کند و به استیضاح های دیرهنگام بسنده نکند. بی توجهی به مسائل فرهنگی: رهبری بر تولید محتوا و کالاهای فرهنگی تأکید داشته اند اما مسئولیت کمیسیون فرهنگی مجلس در این حوزه مشخص نیست. فرهنگ هنوز در اولویت واقعی مجلس نیست. آغاز کج روی ها از مجلس است. مخاطب اصلی گام دوم انقلاب، جوانان و مردم هستند اما دستگاه های اجرایی در این زمینه نقش بسزایی دارند. ظاهرا تا کنون اتصال درستی میان دانشگاه و حاکمیت برقرار نبوده جز برای اطرافیان آقای احدیان. ارتباط پویا میان مجلس و دانشگاه با هیچ تشکل دانشجویی فراهم نبوده است. معیار یک مسئول تراز انقلاب، میزان شفافیت او در پاسخگویی است. در بیش از 4 دهه دوران مسئولیت شما، آیا می توانیم برنامه تان را به صورت شفاف از زبان خودتان بشنویم؟ اگر برنامه ندارید ما آمادگی این برنامه ریزی را داریم.

صالحه راهداری، نماینده کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی: نشریات دانشجویی زیربنای سواد رسانه ای در دانشگاه ها هستند. تجربیات کشورهای موفق نشان می دهد گفتگوی ملی آسیب دیده است. فقدان یک نظام یکپارچه برای نشریات باعث تفاوت تفسیرها میان دانشگاه ها شده است. نبود ضمانت های اجرایی روشن ما را دچار مشکل کرده است. مجلس زمینه قانونی فراگیر در این زمینه را باید فراهم کند. نبود امنیت و استقلال برای فعالان رسانه ای دانشگاه های از مشکلات دیگر است که اگر نتوانیم نقد مستقل بنویسیم، چرخه تحلیل مختل می شود در حالی که آینده رسانه ای کشور به آن وابسته است. امروز نباید کسی به خاطر اینکه فکر و نظر او مخالف سیاست هاست، منزوی شود. دسترسی عادلانه به زیرساخت های مالی و علمی در دانشگاه های کشور از موضوعات مهم دیگر است. مدل های هدفمند و عدالتمحور برای دسترسی دانشگاه ها به رسانه ها از نکات مهم است. رسالت دانشگاه پرداختن به مسائل علمی است اما ضعف دسترسی به داده های رسمی، گزارش های ملی و منابع معبر، کار علمی را برای دانشجویان به ویژه در مقطع تکمیلی، سخت کرده است. ما نیازمند تنوع فکری در تصمیم سازی ها داریم که در کشورهای دیگر این کار از دانشگاه ها آغاز می شود. نقدهای چالشی تهدید امنیتی کشور نیست بلکه تقویت کننده عقلانیت جمعی است.

سیدامیرحسین جوادی نماینده بسیج دانشجویی: امروز روز بزرگداشت دانشجوست نه رئیس دانشگاه، همان دانشجویانی که به عنوان اولین گروه از مردم مقابل استکبار ایالات متحده در ایران ایستادند. دانشجویان نشان دادند دانشگاه می تواند در حل بزرگ ترین مسائل کشور ورود کرده و حتی شهید بدهد. دانشجویان نشان دادند می توان کشور را مستقل کرد و این استقلال از راه دانشگاه می گذرد. اینجا محلی برای حل مشکلات جدی مردم از جمله معیشت و حفظ امنیت ملی است. دانشگاه با تولید علم و عالم و جهت دهی به آن می تواند منافع مردم را تأمین کند. موشکی که بر سر صهیونیست ها فرود آمد پیش از اینکه یک سلاح نظامی باشد برگرفته از علم است. برخی می خواهند دانشگاه را به سوی ابتذال بکشانند و نهاد علم را محلی برای سرگرمی فرض کرده اند در حالی که باید محل تولید علم و سیاست باشد. امروز برخی تلاش دارند دانشجو، غیرسیاسی شود. ناترازی انرژی از مهم ترین مشکلات کشور است فازهای دو و سه نیروگاه بوشهر و نیروگاه های هسته ای بلاتکلیف است. برخی قصد دارند با روح و روان مردم با افزایش قیمت بنزین بازی کنند که مجلس باید به این موضوع ورود کند. موضوع حیاتی آب نیز نیازمند ورود مجلس و نظارت واقعی بر عملکرد دولت است. معلوم الحالانی هستند که در حال از بین بردن اتحاد ملی در کشور هستند. مجلس چرا با افرادی که با فرهنگ برهنگی همراهی می کنند را بازخواست نمی کند. مردم از شخص رئیس مجلس توقع پیگیری هستند چرا که برخی دولتمردان به دنبال ولنگاری فرهنگی در دانشگاه ها هستند. معیشت موضوع اصلی مردم است که حقوق کارگران مطابق با گرانی افزایش نمی رود و مشکل مسکن وجود دارد. طرح های خوبی در دولت شهید رئیسی در حوزه مسکن در حال اجرا بود که دولت فعلی باید آن را دنبال کند. کالابرگ الکترونیک مدلی برای تأمین کالاهای اساسی است که باید اجرای آن پیگیری شود. قانون برنامه هفتم راهکار بسیاری از مشکلات کشور است و مجلس همواره پیگیر آن بوده که جای تشکر دارد. شهر مشهد در حوزه تعداد نمایندگان دچار تبعیض شده است و باید حداقل دو برابر تعداد فعلی باشد. حمایت از فرزندآوری و جلوگیری از قاچاق کالا و همچنین جلوگیری از تولید و توزیع کالاهایی که رژیم صهیونیستی پشت آن است از مجلس انتظار می رود. وضعیت جاسوسخانه آژانس انرژی اتمی در ایران باید پیگیری شود. کشور بعد از جنگ 12 روزه تحت فشار بود شما به عنوان عضو شورای امنیت ملی بگویید چه برنامه ای برای کشور در زمان های بحرانی تدوین شده است.

نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی: ما در تشکل های این دانشگاه نگنجیده ایم و از آن طرد شده ایم. مدیران متخلفی که در اینجا نشسته اند امکان تشکل یابی را از ما گرفته اند. به ما فرصت صبحت های دانشجویی را نمی دهند و هیچ نهادی با ما همکاری نمی کند. روز دانشجو را نمایشی نکنید. تنها عامل وحدت بخش، پیگیری تحقق عدالت در کشور است. یک مجلس قدرتمند وظایف سنگینی در این زمینه دارد. شما 5سال رئیس مجلس بودید که باید پاسخگو باشید. مجلس امروز در عدالتخواهی سرشکسته است. امروز انفعال مجلس باعث شده برخی نهادهای دیگر اقدام به قانونگذاری می کنند که یکی از این موضوعات در حوزه فیلترینگ است. شما رأی دادن به کل کابینه را وفاق می دانید اما امروز وزرا را به عدم پاسخگویی کشانده و آنها را نجات داده است. شما باید با ابزار نظارت به این دولت پرتلاش و ضعیف کمک کنید. این کار به ضرر شما و ملت ایران است. مصوبه 3 نرخی بنزین از سوی دولت در هیأت تطبیق مصوبات مورد تأیید بوده است. اقشاری که مجبور به پرداخت هزینه بالا برای خودروهای بی کیفیت ملی هستند، باید پول بنزین چند برابری هم بدهند. این تشخیص را چه کسی می دهد که با اصل سوم نیز مغایرت دارد. جراحی های قیمتی واجب است. کارگران معادن مشکلات زیادی دارند. یکی از معادنی که با ریزش باعث از بین رفتن جان چند معدنکار شد، همچنان در حال ادامه کار است. باید در این زمینه نظارت کافی صورت گیرد. تضعیف جایگاه مجلس به عنوان آخرین سنگر مستضعفان، قانون شفافیت است که سرانجام آن مشخص نیست. قوه قضائیه به آن تن نداده است. کمیسیون اصل نود از تحقیق و تفحص سر باز می زند. از پاکدستی نماینده لردگان که فرزند او به شغل شریف پیک موتوری مشغول بوده و در حادثه از دنیا رفت تشکر می کنم که چنین منشی را از همه مسئولان کشور خواستاریم.

همچنین در پایان یکی از دانشجویان نیز بیان کرد: خاطره کنار گذاشتن طرح صیانت از فضای مجازی در دوره مدیریت قبلی شما را فراموش نکرده ایم. رهایی فضای مجازی یک معضل است که همه مردم به سمت ابزارهای فیلترینگ هجوم برده اند و باعث فروپاشی خانواده ها شده است. اگر لازم است من به عنوان دانشجوی کامپیوتر از این ابزارها استفاده کنم یک موضوع است اما اینکه برادر دبستانی من هم از آن استفاده کند موضوع دیگری است. اطلاعات نادرستی از طریق شبکه های مجازی خارجی به کشور وارد می شود. عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب علیرغم نامه 209 نماینده به شما برای این موضوع، شما بی توجهی کردید. اخیرا بیش از 150 نماینده مجلس خطاب به شما گفتند این موضوع ابلاغ شود اما شما پشت گوش می اندازید که این کوتاهی به بهانه دستور شورای عالی امنیت ملی وضعیت کم حجابی به بی حجابی و از بی حجابی به برهنگی رسیده است. ما شاهد اقدامات منافی عفت عمومی در محیط های عمومی هستیم.