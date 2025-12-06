به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه زنده تلویزیونی شب‌های جزیره هر شب از ۲۱ تا ۲۲ روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از شبکه کیش پخش می‌شود.

گفتگو با چهره‌های شاخص، هنرمندان، ورزشکاران، کارآفرینان، پخش موسیقی های محلی و متناسب با مناسبت های مختلف در فصل پاییز، معرفی کتاب و گزارش‌های از اماکن تفریحی، گردشگری و بازار‌ها در این برنامه از سیمای کیش پخش می شود.

مخاطبان شبکه کیش می توانند با برنامه از طریق سامانه تلفنی ۱۶۲ و شماره پیامک ۳۰۰۰۰۷۶۴ در ارتباط باشند.