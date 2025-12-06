به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت در نیمه غربی و ارتفاعات استان شرایط رگبار پراکنده وجود دارد.

بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش بادشدید، در برخی نقاط نیز مه و کاهش دید و بارش تگرگ ر از پیامد‌های این سامانه بارشی خواهد بود.

در روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات و گردنه‌های استان شرایط رگبار و کولاک برف وجود دارد.

میزان بارش‌های سامانه به ویژه در نیمه غربی استان قابل توجه بوده و سبب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها خواهد شد.