فعالیت سامانه بارشی از عصر فردا تا صبح پنجشنبه در استان شدت میگیرد که هواشناسی در خصوص فعالیت این سامانه هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت در نیمه غربی و ارتفاعات استان شرایط رگبار پراکنده وجود دارد.
بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش بادشدید، در برخی نقاط نیز مه و کاهش دید و بارش تگرگ ر از پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.
در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات و گردنههای استان شرایط رگبار و کولاک برف وجود دارد.
میزان بارشهای سامانه به ویژه در نیمه غربی استان قابل توجه بوده و سبب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها خواهد شد.