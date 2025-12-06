پخش زنده
امروز: -
چند روزی است شهروندان اراکی مهمان پیاده راه پاییزی پارک آزادی اراک شدند و از جلوههای زیبای پاییز هزار رنگ بهره میبرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرپرست سازمان سیما و منظر شهرداری اراک گفت: با هدف ارتقای روحیه شادابی و نشاط در جامعه و حفظ سنتهای اصیل ایرانی مانند آیین شب یلدا این پیاده راه پاییزی در پارک آزادی شهر اراک ایجاد شده است.
مهدی فدوی افزود: در این پیاده راه پاییزی از عناصر فرهنگی، هویتی، آیینی و زیباییهای آخرین ماه پاییز برای برقراری فضای مناسب برای کودکان و خانوادهها استفاده شده است.
او ادامه داد: این پیاده راه پاییزی برای دومین سال متوالی است که در شهر اراک ایجاد شده و در سال آینده نیز قرار است در دیگر پارکهای شهر اراک هم فضای پاییزی ایجاد شود.