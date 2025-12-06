به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،در این کتاب عناصر سازنده تصویر که برای موفق ساختن عکس یا برای ارزیابی کردن آن باید در نظر گرفته شوند، در پنج بخش (قطع، نقطه، خط، سطح، تضادها) مطالعه می‌شوند. برای جلوگیری از دچار شدن به ملاحظات بسیار کلی یا بسیار انتزاعی، مطلب به ۴۸ موضوع مجزا تقسیم شده است. هر مطلب در دو صفحه مطالعه می‌شود که طی آن، عنصر ترکیب‌بندی مربوطه با مثال‌های عکاسی و طرح‌های تشریحی روشن گشته است.

هارالد مانته در ۱۹۳۶ در برلین به دنیا آمد. او عکاس، هنرمند و طراح آلمانی است و از سال ۱۹۶۰ تأثیر زیادی بر هنر عکاسی در آلمان گذاشته است. وی از نسل دوم دانش‌آموختگان هنرسرای باوهاوس است و اندیشه‌های استادان مشهور باهاوس را بر عکاسی انطباق داده است. کتاب‌های درسی او در زمینۀ ترکیب‌بندی و نظریۀ رنگ‌ها در سراسر جهان شناخته شده است.

چاپ سی و پنجم این کتاب در ۱۰۸ صفحه مصور خشتی بزرگ، شمارگان ۱.۰۰۰ نسخه و با قیمت ۶۰۰.۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث این حوزه قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق فروشگاه اینترنتی با شمارۀ ۶۶۴۱۵۴۰۱ تماس حاصل نمایند. همچنین از طریق پیام‌رسان‌های بله و ایتا انتشارات سروش به شماره ۰۹۹۲۱۶۰۵۱۱۹ و یا با مراجعه به سایت سروش www.soroushpub.com، برای تهیه کتاب اقدام نمایند