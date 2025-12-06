پخش زنده
تیم هندبال فولادمبارکه سپاهان در هفته ششم رقابتهای دسته برتر آقایان مقابل سایپا تن به شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ طلایی پوشان در هفته ششم رقابتهای دسته برتر هندبال در ورزشگاه ۲۵ آبان اصفهان میزبان سایپا تهران بودند که در پایان با نتیجه ۲۶ بر ۲۵ نخستین شکست این فصل را تجربه کردند.
سپاهان با این شکست و کسب ۸ امتیاز قبلی به رتبه چهارم جدول رده بندی این رقابتها سقوط کرد.
سپاهان تا پایان هفته ششم یک بازی کمتر از دیگر رقبا دارد.
سپاهان نوین دیگر نماینده استان اصفهان در این مسابقات این هفته میزبان هوانیروز تهران خواهد بود.